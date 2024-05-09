Бизнесу готовят повышение тарифов на воду. Сколько придется платить

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, поддержала для обсуждения изменение тарифов на водоснабжение и водоотвод для небытовых потребителей ряда водоканалов. Соответствующее решение регулятор принял на заседании 8 мая, передает Укринформ.
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Какими будут тарифы
С 1 июня предлагается установить следующие оптовые тарифы на водоотвод (за 1 кубометр без НДС):
- КП «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода» — 11,88 грн;
- КП «Водоканал» (Запорожье) — 9,36 грн;
- КП «Ивано-Франковскводоэкотехпром» — 6,87 грн;
- «Львовводоканал» — 9,02 грн;
- «Черновцыводоканал» — 10,26 грн;
- «Киевводоканал» — 9,66 грн;
- «Днепропроводоканал» — 11,52 грн;
- «Житомирводоканал» — 17,52 грн;
- «Черкассыводоканал» — 10,51 грн;
- «Харьковводоканал» — 9,88 грн.
Тариф на централизованное водоснабжение других потребителей (кроме бытовых, за 1 кубометр без НДС):
- КП «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода» — 30,36 грн;
- КП «Водоканал» (Запорожье) — 22,88 грн;
- КП «Ивано-Франковскводоэкотехпром» — 17,45 грн;
- «Львовводоканал» — 20,04 грн;
- «Черновцыводоканал» — 23,86 грн;
- «Киевводоканал» — 21,42 грн;
- «Днепропроводоканал» — 23,92 грн;
- «Житомирводоканал» — 32,77 грн;
- «Черкассыводоканал» — 20,19 грн;
- «Харьковводоканал» — 22,87 грн.
Самые высокие тарифы на водоснабжение для небытовых потребителей предлагают установить для ЧАО «Энергоресурсы» — 53,39 грн за 1 кубометр.
Высокий тариф на водоотвод — КП «Облводоканал» Запорожского областного совета (41,3 грн за 1 кубометр).
Источник: Минфин
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