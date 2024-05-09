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9 мая 2024, 12:54 Читати українською

Доллар доминирует в мировой торговле и резервах — МВФ

Американский доллар остается доминирующей валютой — на его долю приходится более 80% торговых операций и 60% валютных резервов, указала первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат, пишет УНН.

Американский доллар остается доминирующей валютой — на его долю приходится более 80% торговых операций и 60% валютных резервов, указала первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат на мероприятии «Геополитика и ее влияние на мировую торговлю и доллар» 7 мая, пишет УНН. .
Фото:depositphotos

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Что говорят в МВФ

«Несмотря на рост геополитических рисков, последние данные показывают, что доллар США остается доминирующим. По данным SWIFT, на его долю приходится более 80% финансирования торговли, вероятно, потому, что для большинства торговли сырьевыми товарами инвойсы и оплата продолжают производиться в долларах», — сказала Гопинат.

Читайте: США признали риск подрыва господства доллара: что происходит на самом деле

По ее словам, на долю доллара «также приходится почти 60% валютных резервов, несмотря на постепенную диверсификацию валютных резервов от доллара и частично в нетрадиционные резервные валюты, такие как австралийский доллар и канадский доллар».

Источник: Минфин
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