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9 мая 2024, 10:02 Читати українською

Криптобиржа-банкрот FTX вернет деньги почти всем клиентам

Обанкротившаяся в 2022 году американская криптовалютная биржа FTX вернет деньги почти всем клиентам, пишет MarketWatch со ссылкой на судебные документы.

Обанкротившаяся в 2022 году американская криптовалютная биржа FTX вернет деньги почти всем клиентам, пишет MarketWatch со ссылкой на судебные документы.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЗадолженность FTX перед кредиторамиЗадолженность FTX перед кредиторами составляет около $11,2 млрд, размер средств на покрытие долга — $14,6−16,3 млрд.
Фото: hashtelegraph.com

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Задолженность FTX перед кредиторами

Задолженность FTX перед кредиторами составляет около $11,2 млрд, размер средств на покрытие долга — $14,6−16,3 млрд.

Из оставшихся средств биржа намерена выплатить кредиторам проценты. Для большинства ставка составит 9%.

Клиенты и кредиторы, претендующие на $50 тыс. или менее, получат порядка 118% суммы. Выплаты затронут около 98% клиентов.

FTX изыскала средства для выплат за счет монетизации активов, в основном инвестиций аффилированных с ней Alameda и FTX Ventures, и судебных исков.

Напомним

В конце апреля FTX провела распродажу Solana ниже рыночной цены. Компания реализовала 1,8 млн SOL по курсу около $100.

По итогам предыдущего аукциона администраторы биржи продали монеты на ~$1,9 млрд с дисконтом в 62% (25−30 млн SOL по $64), вызвав возмущение у кредиторов.

План предусматривает полную выплату всем негосударственным кредиторам на основе стоимости их требований, определенной судом, а также соглашение о субординации с государственными кредиторами, которое позволит выплачивать долг по ставке 9%.

Предложение FTX предусматривает несколько соглашений и сделок, в том числе с Налоговой службой США, Минюстом, CFTC и другими регуляторами.

Читайте: Основатель FTX Сэм Бенкман-Фрид подал апелляцию, пытаясь избежать 25-летнего заключения

Слушания по обсуждению плана назначены на июнь.

Площадка обанкротилась в ноябре 2022 года, на тот момент она была третьей по размеру криптовалютной биржей в мире.

Экс-главу FTX Сэма Банкмана-Фрида в марте приговорили к 25 годам тюремного заключения за присвоение клиентских средств.

Источник: Минфин
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