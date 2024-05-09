Курс валют на 9 мая: доллар в банках прибавил пять копеек

В четверг на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже прибавил 5 копеек. Евро подешевело на 5 копеек в покупке и прибавило 2 копейки в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке прибавил 3 копейки, а в продаже 1 копейку. Евро прибавило 5 копеек в покупке и 4 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,30−39,80 грн. Евро покупают за 42,22 грн, а продают за 42,85 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,78−39,86, евро — 42,80−42,94 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 39,38−39,42 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,29−42,32 грн/евро.