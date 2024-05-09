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9 мая 2024, 11:06 Читати українською

США выделили более $190 млн на поддержку энергетики Украины

Агентство Соединенных Штатов по международному развитию USAID выделило $190 миллионов на программу «Обеспечение энергоснабжения, устойчивости и устойчивой работы энергосетей Украины». Об этом сообщила заместитель администратора USAID Изобель Коулмэн.

Агентство Соединенных Штатов по международному развитию USAID выделило $190 миллионов на программу «Обеспечение энергоснабжения, устойчивости и устойчивой работы энергосетей Украины».

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Что известно

В рамках программы организация будет оказывать Украине помощь в сфере энергетики в течение ближайших пяти лет.

По словам Коулмэна, программа рассчитана как на поддержку электросети Украины, так и централизованного газо- и теплоснабжения.

«Постоянная поддержка Украины со стороны США отражает нашу настроенность помочь стране обеспечить ее суверенность, экономическую состоятельность и деятельность демократических институций. Программа „Securing Power, Advancing Resilience and Connectivity“ позволит сохранить свет в домах миллионов украинцев, предоставляя им средства и силы для того, чтобы и дальше защищать их родную страну», — заявила Коулмэн.

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«После принятия на прошлой неделе Дополнительного закона о национальной безопасности Соединенные Штаты также предоставят, по меньшей мере, $1,4 миллиарда дополнительного финансирования для поддержки экономического восстановления Украины», — также отметила чиновник.

Напомним

USAID с начала полномасштабного вторжения россии выделило почти $1 миллиард на энергетическую помощь Украине, в том числе более $475 миллионов экстренной поддержки за последние две зимы на восстановление энергетической инфраструктуры.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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