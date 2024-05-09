Ukraine Facility: Послы стран-членов ЕС поддержали план

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Подробности

Теперь имплементационное решение по утверждению Плана должно быть принято на заседании Совета Е С , которое состоится 14 мая. В ближайшее время ожидается подписание соответствующих документов между Украиной и ЕС для полноценного запуска программы.

«Уже сейчас Украина демонстрирует прогресс в достижении определенных в Плане реформ — мы выполнили 12 индикаторов из 36, предусмотренных в 2024 году. Выполнение пяти индикаторов первого квартала позволило получить 6 млрд евро финансовой поддержки в марте и апреле. И наша заблаговременная работа над реализацией Плана и устойчивый курс позитивных государственных изменений позволит привлечь еще 10 млрд евро поддержки до конца этого года», — отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Финансирование Украины

По предварительному расчету, в 2024 году Украина должна получить 16 млрд евро, в 2025 году — 12,5 млрд евро, в 2026 году — 7,25 млрд евро, 1,2 млрд евро в 2027 году, а также 1,32 млрд евро в январе 2028 года при выполнении индикаторов 4 кв. 2027 года.

Напомним

В феврале 2024 г. Европейский парламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. Согласно утвержденному регламенту, программа поддержки Украины от ЕС в объеме 50 млрд евро будет действовать с 2024 по 2027 год.

Финансирование в рамках первой составляющей программы будет осуществляться по выполнению квартальных индикаторов, определенных в Плане для Ukraine Facility.

План определяет ключевые реформы и направления инвестиций, которые могут способствовать устойчивому экономическому росту и привлечению финансирования для усиления потенциала роста страны в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Он также содержит качественную систему прозрачности, аудита и контроля, которые будут усилены в рамках предусмотренных реформ.