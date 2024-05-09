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9 мая 2024, 9:06 Читати українською

Инвестиции ЕИБ в Украину: портфель проектов достиг рекордных 7 миллиардов евро

В Украине объем портфеля совместных с Европейским инвестиционным банком проектов в государственном и частном секторе наибольший за все годы сотрудничества — он составляет более 7 млрд евро. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

В Украине объем портфеля совместных с Европейским инвестиционным банком проектов в государственном и частном секторе наибольший за все годы сотрудничества — он составляет более 7 млрд евро.
Фото:mof.gov.ua

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Сотрудничество Украины с ЕИБ

Благодаря сотрудничеству украинской стороны с ЕИБ в 2023 году удалось привлечь более 261 млн евро инвестиционной составляющей по проектам — вдвое больше по сравнению с 2021 годом и в восемь раз больше, чем в 2022 году.

Инвестиционная выборка в 2023 году стала самой большой за годы сотрудничества с ЕИБ.

С начала полномасштабной войны россии против Украины объем инвестиций, предоставленных ЕИБ, — более 2 млрд евро.

Какие проекты ЕИБ в Украине

На стадии реализации находится 23 проекта общим объемом более 4,8 млрд евро.

Из них 11 проектов направлены на поддержку транспортной инфраструктуры, 5 инициатив реализуется в муниципальном секторе, включая проекты восстановления социальной инфраструктуры, энергосектор включает 4 инвестиционных проекта, в сфере образования — 2, а также 1 инвестиционный проект, направленный на поддержку и модернизацию логистической сети АО «Укрпочта».

Кроме того, в апреле 2024 года Украина и ЕИБ подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в государственном и частном секторах экономики Украины, которым определены приоритеты и направления дальнейшего сотрудничества.

Также в сотрудничестве с Банком реализуется ряд проектов по восстановлению и восстановлению.

Источник: Минфин
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