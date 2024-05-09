MasterСard и крупнейшие банки США начали тест системы межбанковских токенизированных расчетов

Платежная система MasterСard и несколько американских банков объявили о создании Регулируемой расчетной сети (RSN) с блокчейном, работающим на доказательстве концепции (PoC).

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Что это значит

Предполагается, что система RSN PoC позволит использовать возможности технологии общего реестра для расчета в токенизированных активах коммерческих банков, оптовых цифровых валютах центральных банков (CBDC), ценных бумагах, а также казначейских обязательствах США и прочих токенизированных активах.

В тестировании системы межбанковских токенизированных расчетов примут участие US Bancorp, Wells Fargo, Swift, TD Bank NA Citigroup, VISA, USDF, Zions Bancorp и JPMorgan.

Проверка работоспособности системы расчетов RSN PoC будет проводиться в тестовой среде и моделировать транзакции с несколькими токенизированными активами, номинированными в долларах США для межбанковских расчетов и внутренних пользователей кредитных учреждений.

Администрировать функции менеджера программы RSN PoC поручено Ассоциации индустрии ценных бумаг и финансовых рынков (SIFMA).

Консультационные услуги и контроль работы системы на соответствие существующим законам Соединенных Штатов возложены на консалтинговую корпорацию Deloitte. Еще шесть участников, некоммерческая корпорация MITRE, BNY Mellon, Broadridge, DTCC, ISDA и Tassat Group, привлечены к проекту в качестве независимых экспертов.

Напомним

Годом ранее американская корпорация MasterСard и британская блокчейн-компания Fluency заключили партнерское соглашение по организации совместной обработки платежей в цифровых валютах центробанков.