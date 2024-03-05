ChatGPT теперь может озвучивать свои ответы

Компания OpenAI добавила для своей модели искусственного интеллекта ChatGPT голосовую функцию «Чтение вслух» (Read Aloud), позволяющую пользователям прослушивать ответы ChatGPT вслух, выбрав один из пяти голосов. Об этом сообщает The Verge.

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Новая функция поддерживает 37 языков, в том числе украинский. При этом чат-бот автоматически определяет язык читаемого текста. Функция «Чтение вслух» доступна как для GPT-4, так и для GPT-3.5 в веб-версии и приложениях для iOS и Android.

Стоит отметить, что аналогичные возможности для ИИ моделей ранее добавила компания Anthropic, один из основных конкурентов OpenAI.

В сентябре 2023 г. ChatGPT запустил функцию голосового чата, где пользователи могут напрямую давать запросы чат-бота, не вводя текст.

Но новая функция позволит людям читать письменные ответы вслух в ChatGPT. Кроме того, пользователи смогут настроить чат-бот так, чтобы он всегда соответствовал устно.

В мобильных приложениях пользователи могут нажать и удерживать текст, чтобы открыть проигрыватель «Чтение вслух», где можно воспроизвести, приостановить или перемотать аудио-ответ. В веб-версии под текстом отображается значок динамика.

ChatGPT не может понравиться.



На iOS или Android, tap and hold the message and the tap «Read Aloud». Мы также зарегистрировали rolling on web — click «Read Aloud» button below the message. pic.twitter.com/KevIkgAFbG — OpenAI (@OpenAI) March 4, 2024

Напомним

«Минфин» писал, что в конце января 2024 года компания OpenAI выпустила обновление для версий GPT-4 и GPT-3,5, а также снизила стоимость подписки на последнюю.