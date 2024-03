ChatGPT теперь может озвучивать свои ответы

► Читайте «Минфин» в Instagram : главные новости об инвестициях и финансах

Новая функция поддерживает 37 языков, в том числе украинский. При этом чат-бот автоматически определяет язык читаемого текста. Функция «Чтение вслух» доступна как для GPT-4, так и для GPT-3.5 в веб-версии и приложениях для iOS и Android.

Стоит отметить, что аналогичные возможности для ИИ моделей ранее добавила компания Anthropic, один из основных конкурентов OpenAI.

В сентябре 2023 г. ChatGPT запустил функцию голосового чата, где пользователи могут напрямую давать запросы чат-бота, не вводя текст.

Но новая функция позволит людям читать письменные ответы вслух в ChatGPT. Кроме того, пользователи смогут настроить чат-бот так, чтобы он всегда соответствовал устно.

В мобильных приложениях пользователи могут нажать и удерживать текст, чтобы открыть проигрыватель «Чтение вслух», где можно воспроизвести, приостановить или перемотать аудио-ответ. В веб-версии под текстом отображается значок динамика.

On iOS or Android, tap and hold the message and the tap «Read Aloud». Мы также зарегистрировали rolling on web — click «Read Aloud» button below the message.