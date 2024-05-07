Польша продлит абонплату терминалов Starlink для Украины. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Абонплата за Starlink

«Польша — наш последовательный партнер по треку цифровизации. Страна предоставила более 20 тысяч терминалов Starlink, ставших частью критической инфраструктуры, они снабжают украинцев связью и интернетом. Сегодня договорились, что Польша продлит абонплату этих терминалов. Благодарен коллегам за это решение», — отметил Федоров.

Он добавил, что также был подписан меморандум о сотрудничестве между министерствами, дальше будем внедрять совместные проекты по цифровизации, развитию IT-индустрии, искусственного интеллекта и электронного управления.

Читайте: Bloomberg узнал, сколько Пентагон заплатил за терминалы Starlink в Украине

Министры также обсудили вопросы поддержки работы дата-центра для Государственной налоговой службы Украины, построенного на территории Польши для безопасности важных данных.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что украинский оператор мобильной связи Киевстар будет официальным представителем британской OneWeb в Украине, благодаря чему сможет предоставлять услуги высокоскоростного спутникового широкополосного доступа к интернету — альтернативу Starlink.