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7 мая 2024, 9:01 Читати українською

Польша продлит абонплату терминалов Starlink для Украины

Польша продлит абонплату терминалов Starlink для Украины. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Польша продлит абонплату терминалов Starlink для Украины.
Фото: телеграм-канал Федорова

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Абонплата за Starlink

«Польша — наш последовательный партнер по треку цифровизации. Страна предоставила более 20 тысяч терминалов Starlink, ставших частью критической инфраструктуры, они снабжают украинцев связью и интернетом. Сегодня договорились, что Польша продлит абонплату этих терминалов. Благодарен коллегам за это решение», — отметил Федоров.

Он добавил, что также был подписан меморандум о сотрудничестве между министерствами, дальше будем внедрять совместные проекты по цифровизации, развитию IT-индустрии, искусственного интеллекта и электронного управления.

Читайте: Bloomberg узнал, сколько Пентагон заплатил за терминалы Starlink в Украине

Министры также обсудили вопросы поддержки работы дата-центра для Государственной налоговой службы Украины, построенного на территории Польши для безопасности важных данных.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что украинский оператор мобильной связи Киевстар будет официальным представителем британской OneWeb в Украине, благодаря чему сможет предоставлять услуги высокоскоростного спутникового широкополосного доступа к интернету — альтернативу Starlink.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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