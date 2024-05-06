Компания Vodafone намерена интегрировать криптокошелек в SIM-карту

Телекоммуникационная компания Vodafone Group работает над внедрением блокчейн-технологий в сектор мобильной связи, сообщает Incrypted со ссылкой на Yahoo Finance.

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Что известно

Оператор заявил о планах интегрировать криптокошельки в абонентские идентификационные модули (SIM-карты).

По заявлению руководителя блокчейн-направления Vodafone Дэвида Палмера, к 2030 году в мире будут эксплуатироваться до 20 млрд мобильных телефонов. Около 8 млрд устройств окажутся смартфонами, считает он.

Если учесть прогноз, согласно которому за шесть последующих лет количество криптокошельков превысит 5,5 млрд, то станет понятен потенциальный размер рынка, подчеркнул Палмер.

«Поэтому мы сосредоточились на том, чтобы связать SIM-карту с цифровой идентификацией, объединить ее с блокчейном. После этого мы начнем использовать криптографию, которая есть в этих SIM-картах для дальнейшей интеграции (кошелька)», — заявил представитель Vodafone.

На фоне новостей о повышенном внимании оператора к технологии блокчейна появилась информация о поиске компанией значительного объема средств.

Vodafone намерена получить кредит на $1,8 млрд в течение ближайших двух лет, пишет Bloomberg.

Эти средства будут направлены на реструктуризацию и развитие телекоммуникационного гиганта. Руководство пытается пересмотреть деятельность Vodafone и сократить убытки компании, утверждают СМИ. Отрасль блокчейн-технологий видится оператору как одно из перспективных направлений, отметил Палмер.

Еще одним сектором, который заинтересовал Vodafone, является сфера искусственного интеллекта. Ранее стало известно, что компания подписала десятилетнее соглашение с корпорацией Microsoft. Она направлена на масштабирование бизнеса и повышение качества обслуживания клиентов посредством генеративного ИИ.