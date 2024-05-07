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7 мая 2024, 18:50 Читати українською

OpenAI выпускает детектор дипфейков

Поскольку эксперты предупреждают, что изображения, аудио и видео, созданные искусственным интеллектом, могут повлиять на осенние выборы президента США, OpenAI выпускает инструмент, предназначенный для обнаружения контента, созданного его собственным популярным генератором изображений DALL-E. Об этом сообщает The New York Times.

Поскольку эксперты предупреждают, что изображения, аудио и видео, созданные искусственным интеллектом, могут повлиять на осенние выборы президента США, OpenAI выпускает инструмент, предназначенный для обнаружения контента, созданного его собственным популярным генератором изображений DALL-E.

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По словам OpenAI, этот инструмент является лишь небольшой частью того, что потребуется для борьбы с дипфейками в ближайшие месяцы и годы.

Компания поделится своим новым детектором дипфейков с небольшой группой исследователей дезинформации, чтобы они могли протестировать инструмент в реальных ситуациях и помочь определить пути его усовершенствования.

«Это толчок к новым исследованиям», — сказала Сандхини Агарвал, исследовательница OpenAI, которая занимается безопасностью и политикой.

OpenAI заявили, что детектор может правильно идентифицировать 98,8% изображений, созданных DALL-E 3, последней версией генератора изображений.

Но компания отметила, что ее инструмент не предназначен для обнаружения изображений, созданных другими популярными генераторами, такими как Midjourney и Stability.

OpenAI также сообщила, что разрабатывает водяные знаки для создаваемых искусственным интеллектом звуков, чтобы их можно было мгновенно идентифицировать. Компания надеется, что эти водяные знаки будут трудно удалить.

Источник: Минфин
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