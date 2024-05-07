Apple разрабатывает ИИ-чипы, стремясь получить преимущество в гонке вооружений с искусственным интеллектом

Apple работает над собственным чипом, предназначенным для запуска программного обеспечения искусственного интеллекта (ИИ) на серверах центров обработки данных. Этот шаг может дать компании преимущество в гонке вооружений с искусственным интеллектом, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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Отмечается, что проект под внутренним кодовым названием Project ACDC (Apple Chips in Data Center) должен использовать опыт Apple в разработке микросхем для своей серверной инфраструктуры.

Сам проект разрабатывается уже несколько лет, но неизвестно, будет ли он представлен и когда именно.

Ожидается, что серверный чип Apple будет сосредоточен на запуске моделей искусственного интеллекта, то есть на выводе уже обученных моделей, а не на их обучении. По словам некоторых источников, в сфере обучения моделей, вероятно, и дальше будет доминировать производитель чипов Nvidia.

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Apple тесно сотрудничает с Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, чтобы разработать и начать производство таких чипов. При этом неизвестно, достигли ли обе компании окончательного результата.

Напомним

«Минфин» писал, что Apple возобновила переговоры с OpenAI по использованию технологии генеративного искусственного интеллекта для реализации ряда новых функций в iPhone.