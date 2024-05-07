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7 мая 2024, 13:14 Читати українською

Apple разрабатывает ИИ-чипы, стремясь получить преимущество в гонке вооружений с искусственным интеллектом

Apple работает над собственным чипом, предназначенным для запуска программного обеспечения искусственного интеллекта (ИИ) на серверах центров обработки данных. Этот шаг может дать компании преимущество в гонке вооружений с искусственным интеллектом, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Apple работает над собственным чипом, предназначенным для запуска программного обеспечения искусственного интеллекта (ИИ) на серверах центров обработки данных.
Фото: freepik.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отмечается, что проект под внутренним кодовым названием Project ACDC (Apple Chips in Data Center) должен использовать опыт Apple в разработке микросхем для своей серверной инфраструктуры.

Сам проект разрабатывается уже несколько лет, но неизвестно, будет ли он представлен и когда именно.

Ожидается, что серверный чип Apple будет сосредоточен на запуске моделей искусственного интеллекта, то есть на выводе уже обученных моделей, а не на их обучении. По словам некоторых источников, в сфере обучения моделей, вероятно, и дальше будет доминировать производитель чипов Nvidia.

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Apple тесно сотрудничает с Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, чтобы разработать и начать производство таких чипов. При этом неизвестно, достигли ли обе компании окончательного результата.

Напомним

«Минфин» писал, что Apple возобновила переговоры с OpenAI по использованию технологии генеративного искусственного интеллекта для реализации ряда новых функций в iPhone.

Источник: Минфин
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