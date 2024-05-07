Количество кибератак в год на критическую инфраструктуру Украины выросло с 800 до 4500: СБУ назвала организаторов

За время полномасштабной войны количество кибератак на объекты систем связи, управления Сил обороны, объекты критической инфраструктуры Украины и банковского сектора существенно выросло. Об этом по запросу «Минфина» сообщил начальник Управления взаимодействия со средствами массовой информации и общественности СБУ Артем Дехтяренко.

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Он уточнил нам динамику по количеству нейтрализованных атак с участием Службы безопасности Украины:

• 2020 год — 800 кибератак;

• 2021 год — 1400 кибератак;

• 2022 год — 4500 кибератак;

• 2023 год — 4500 кибератак.

«Абсолютное большинство кибератак на Украину осуществляют российские спецслужбы либо хакерские группировки, связанные с ними. Незначительной процент атак проводят белорусские спецслужбы, содействующие рф. Одним из способов эффективно противодействовать кибератакам на объекты критической инфраструктуры является использование СБУ платформы MISP-UA (Malware Information Sharing Platform „Ukrainian Advantage“)», — отметил Дехтяренко.

Он уточнил, что СБУ начала внедрять MISP-UA в 2018 году, используя лучшие практики Евросоюза и НАТО. Платформа неоднократно обновлялась.

«MISP-UA является платформой для эффективного противодействия киберугрозам (критические киберинциденты и кибератаки) и обмена данными по рискам между пользователями, относящимися к объектам критической инфраструктуры, органами государственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями», — объяснил Дехтяренко.

На текущий момент у MISP-UA 1900 пользователей, 950 организаций и свыше 5 млн индикаторов компрометации.

Меры по обеспечению киберзащиты и информационной безопасности для банков определяет Национальный банк, он же осуществляет за ними контроль. Конечно же, финучреждения обычно имеют собственные IT-команды для разработки и защиты программных продуктов.

«При необходимости специалисты СБУ могут привлекаться к организации мер кибербезопасности, как это было в случае с ликвидацией последствий хакерской кибератаки на оператора связи «Киевстар», — резюмировал Артем Дехтяренко.

Тему атак на украинский финансовый сектор «Минфин» проанализировал в статье «monobank, Приват и другие: почему ломаются украинские банки».