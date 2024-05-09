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9 мая 2024, 10:43 Читати українською

Продажи чипов в мире в первом квартале выросли на 15,2%

Мировые продажи чипов в первом квартале выросли на 15,2% относительно того же периода прошлого года и составили $137,7 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA).

Мировые продажи чипов в первом квартале выросли на 15,2% относительно того же периода прошлого года и составили $137,7 млрд.
Фото: pixabay.com

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Детали

По сравнению с четвертым кварталом 2023 года показатель снизился на 5,7%.

Реализация чипов в марте увеличилась также на 15,2% в годовом выражении, но уменьшилась на 0,6% относительно февраля.

«Мировые продажи полупроводников в первом квартале были значительно выше, чем в первом квартале прошлого года. Ожидается, что рынок продолжит расти в течение оставшейся части года, причем в 2024 году прогнозируется двузначный подъем», — заявил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении.

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Как изменились продажи

Продажи в Северной и Южной Америке в марте выросли на 26,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, в Китае — на 27,4%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах — на 11,1%. Между тем в Европе они снизились на 6,8%, в Японии — на 9,3%.

Реализация чипов относительно февраля уменьшилась в Северной и Южной Америке на 0,1%, в Европе — на 0,9%, в Японии — на 2%, в АТР — на 1,2%, а в КНР — практически не изменилась.

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SIA включает порядка 99% американских производителей полупроводниковой отрасли и около 66% чипмейкеров из других стран.

Источник: Минфин
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