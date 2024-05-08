Microsoft создала секретную генеративную модель искусственного интеллекта для спецслужб США

Корпорация Microsoft разработала на основе GPT-4 генеративную модель искусственного интеллекта (ИИ) для американских спецслужб. Ее отличие состоит в том, что она работает без подключения к Интернету. Об этом сообщает Bloomberg.

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Технологический гигант заявил, что разведывательные службы США теперь могут безопасно использовать мощную технологию для анализа сверхсекретной информации.

Это первый случай, когда большая языковая модель, которая полностью отделена от Интернета, сказал старший руководитель американской компании.

Большинство моделей искусственного интеллекта, включая ChatGPT от OpenAI, полагаются на облачные службы, чтобы изучать и выводить закономерности из данных, но Microsoft хотела предоставить действительно безопасную систему для разведывательных спецслужб США.

Секретные службы во всем мире хотят, чтобы генеративный искусственный интеллект помогал им понимать и анализировать растущие объемы генерируемой ежедневно секретной информации, но они должны сбалансировать обращение к большим языковым моделям с риском утечки данных в открытый доступ или их преднамеренного взлома.

Сотрудники спецслужб неоднократно давали понять, что стремятся к тем же генеративным инструментам ИИ, которые обещают революционизировать бизнес и модернизировать экономику.

В прошлом году ЦРУ запустило службу, похожую на ChatGPT, на незасекреченных уровнях, но сообщество хотело что-то, что могло бы работать с гораздо более конфиденциальными данными.

В Microsoft рассказали, что разработка новой системы включала 18 месяцев работы над модификацией суперкомпьютера с искусственным интеллектом.

«Это первый случай, когда у нас есть изолированная версия — изолированная означает, что она не подключена к интернету — и находится в специальной сети, доступ к которой имеет только правительство США», — сказал Уильям Чаппелл, технический директор Microsoft по стратегическим миссиям и технологиям, в интервью Bloomberg.