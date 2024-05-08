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8 мая 2024, 18:16 Читати українською

Облачный бизнес: Amazon выходит на европейский телекоммуникационный рынок

Телекомоператор Telefonica Germany к концу мая переведет 1 млн клиентов 5G в облако Amazon Web Services (AWS). Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление руководителей германской компании.

Телекомоператор Telefonica Germany к концу мая переведет 1 млн клиентов 5G в облако Amazon Web Services (AWS).

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Что это значит

Американский онлайн-ритейлер Amazon делает шаг, направленный на выход на мировой телекоммуникационный рынок.

Шаг Telefonica Germany является первым в мире случаем, когда мобильный оператор переводит свою основную сеть в публичное облако.

Компания имеет 45 миллионов клиентов в Германии.

«Я хочу увидеть, как это работает по крайней мере в течение одного-двух кварталов, и иметь дорожную карту, чтобы до 2025−2026 года перевести в облака не менее 30−40% моей клиентской базы», — сказал директор по технологиям и информации в Telefonica Germany, Маллик Рао.

Ожидается, что мировой телекоммуникационный облачный рынок достигнет 108,7 млрд долл. к 2030 году с 19,7 млрд долл. в 2021 году, что сделает его драйвером рост для таких компаний, как Amazon.

Источник: Минфин
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