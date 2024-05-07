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7 мая 2024, 14:57 Читати українською

Instagram запустил новые функции для Stories: можно публиковать секретный контент

Социальная сеть Instagram запустила новые функции для Stories, позволяющие пользователям более креативно делиться контентом и общаться друг с другом. В частности, новая опция «Показать» позволяет публиковать скрытые Stories, доступные только при условии отправки личного сообщения. Об этом сообщает пресс-служба Meta.

Социальная сеть Instagram запустила новые функции для Stories, позволяющие пользователям более креативно делиться контентом и общаться друг с другом.
Фото: pixabay.com

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С новой функцией пользователи могут публиковать размытые истории, раскрывающиеся только после получения личного сообщения от подписчика.

Что еще нового

Стикер «Добавить свою музыку» позволяет пользователям делиться любимой песней и поощрять других делать то же самое. Это расширение функции «Добавить свое», которая позволяет пользователям отвечать на истории других пользователей своими собственными.

Функция «Рамки» превращает фотографии в виртуальные полароеды. Пользователи могут просматривать эти фотографии. Чтобы раскрыть содержимое внутри, вашим подписчикам придется встряхнуть телефон, чтобы раскрыть изображение.

Функция «Вырезки» позволяет пользователям преобразовывать части видео или фотографий в собственные стикеры. Их можно затем добавлять в Stories или Reels.

Instagram также обновил алгоритм рекомендаций контента. Эти изменения направлены на уменьшение воровства контента на платформе, поддержку оригинального контента и увеличение охвата для небольших аккаунтов.

Источник: Минфин
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