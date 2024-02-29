Владелец «Великої Кишені» покупает здание Киевского протезного предприятия за 165 миллионов

Региональное отделение Фонда государственных имуществ в Киеве в четверг, 29 февраля, провело успешный аукцион по приватизации единого имущественного комплекса Киевского экспериментального протезно-ортопедического предприятия. Его победителем стал бизнесмен Роман Лунин со ставкой 165 млн. грн. Об этом свидетельствуют данные Prozorro.Продажи, сообщает Liga.net.

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Аукцион состоялся при высокой конкуренции — было 14 участников, из которых семеро предложили за объект более 100 млн грн (при стартовой цене 31,3 млн грн).

Наибольшую ставку сделало ООО «Реал Славутич 1», владельцем которого является ОДО «Универсам № 3» («Велика Кишеня» на Оболони), а бенефициаром — основатель RetailGroup Роман Лунин. RetailGroup объединяет сети магазинов «Велмарт», «Велика Кишеня», «ВК Експресс».

Компания предложила на 999 грн больше, чем второй участник (ООО «Топ-Оффер» Евгения Богуславского и Михаила Щербина), и на 1 000 грн больше, чем третий (ООО «Прогрессивные нефтегазовые технологии» Руслана Калашника, Олега Галагана и Владимира Будза).

Киевский протезный завод расположен на Фроловской улице в Киеве, имеет цеха в Чернигове (улица Любецкая) и Черкассах (улица Франко).

Это глубоко убыточное предприятие, к тому же имеющее просроченную кредиторскую задолженность на 34,4 млн грн.

«Государственные предприятия этой отрасли часто не выдерживают конкуренции с частными компаниями. Несмотря на наличие мощностей и квалифицированных кадров, становятся нерентабельными. Именно поэтому для развития им нужен стратегический инвестор», — объяснил приватизацию предприятия глава ФГИ Виталий Коваль.

Потенциальный инвестор обязан сохранить профиль деятельности предприятия в течение минимум десяти лет и не имеет права увольнять работников в течение шести месяцев после перехода права собственности.