Акции Beyond Meat взлетели на 106% после отчета

Акции производителя продукции из растительного сырья Beyond Meat выросли на 106% в конце торгов после отчета за четвертый квартал, продажи компании превзошли ожидания, пишет Bloomberg.

Выручка компании размером $73,7 млн оказалась выше средней оценки аналитиков $66,8 млн, превзойдя ожидания.

По словам главы компании Итана Брауна, в 2024 году компания предпримет ряд действий, чтобы выйти к прибыльности, в том числе сократит операционные расходы, проведет корректировку цен и выпустит новый, более здоровый бургер бренда Beyond Burger. Пока компания сообщила о прекращении выпуска бренда Beyond Meat Jerky, запущенного совместно с PepsiCo Inc.

Эти изменения призваны укрепить баланс в краткосрочной перспективе.

Несмотря на то, что ее выручка упала на 7,8% по сравнению с годом ранее, рост на международном рынке этой калифорнийской компании помог компенсировать резкое снижение доходов в США.

Ее розничные продажи в США за год упали на 23%, а продажи в сфере общественного питания — на 26%, несмотря на скидки.