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28 февраля 2024, 17:10 Читати українською

Акции Beyond Meat взлетели на 106% после отчета

Акции производителя продукции из растительного сырья Beyond Meat выросли на 106% в конце торгов после отчета за четвертый квартал, продажи компании превзошли ожидания, пишет Bloomberg.

Акции производителя продукции из растительного сырья Beyond Meat выросли на 106% в конце торгов после отчета за четвертый квартал, продажи компании превзошли ожидания, пишет Bloomberg.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиВыручка компании размером $73,7 млн оказалась выше средней оценки аналитиков $66,8 млн, превзойдя ожидания.
Фото: nv.ua

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Выручка компании размером $73,7 млн оказалась выше средней оценки аналитиков $66,8 млн, превзойдя ожидания.

По словам главы компании Итана Брауна, в 2024 году компания предпримет ряд действий, чтобы выйти к прибыльности, в том числе сократит операционные расходы, проведет корректировку цен и выпустит новый, более здоровый бургер бренда Beyond Burger. Пока компания сообщила о прекращении выпуска бренда Beyond Meat Jerky, запущенного совместно с PepsiCo Inc.

Эти изменения призваны укрепить баланс в краткосрочной перспективе.

Читайте: Вложил деньги в Beyond Meat и заработал на искусственном мясе 300% за месяц

Несмотря на то, что ее выручка упала на 7,8% по сравнению с годом ранее, рост на международном рынке этой калифорнийской компании помог компенсировать резкое снижение доходов в США.

Ее розничные продажи в США за год упали на 23%, а продажи в сфере общественного питания — на 26%, несмотря на скидки.

Источник: Минфин
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