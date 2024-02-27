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27 февраля 2024, 10:00 Читати українською

Новая услуга для клиентов ПУМБ — переводы IntelExpress в мобильном приложении ПУМБ Online

ПУМБ расширяет возможности получения международных переводов клиентами банка. Теперь в мобильном приложении PUMB Online доступно получение средств через международную систему денежных переводов IntelExpress. Международная система работает в 70 странах мира.

Как получить средства: в мобильном приложении PUMB Online необходимо открыть раздел «Платежи» -> «Международные переводы"-> «IntelExpress».

Клиентам ПУМБ доступны услуги 5 крупнейших систем перевода средств на территории Украины: Western Union, MoneyGram, Ria, PrivatMoney и, конечно же, IntelExpress. Банк заботится о комфорте и удобстве клиентов, поэтому предлагает широкий выбор систем перевода для максимально удобного получения средств из-за рубежа.

Имеете право на получение международной помощи? Клиенты банка могут получить денежную помощь от международных организаций (ООН, Красный Крест и других благотворительных организаций) в мобильном приложении PUMB Online (международные системы переводов Western Union, MoneyGram и PrivatMoney), с помощью оператора горячей линии (перевод MoneyGram) или в ближайшем отделении ПУМБ (Western Union и MoneyGram).

Источник: Минфин
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