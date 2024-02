Комитеты Европарламента поддержали решение о макрофине на 50 млрд евро для Украины

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Мы только что утвердили UkraineFacility, финансовую помощь в объеме 50 млрд евро на следующие годы. На следующей пленарной неделе в Страсбурге парламент еще раз продемонстрирует солидарность с Украиной», — написала она.

🇪🇺European Parliament's foreign committee supported the decision to create multi-year financial assistance program for #Ukraine worth €50 billion, as reported by the Member of European Parliament, Viola von Cramon.



📷: @ViolavonCramon pic.twitter.com/t1pXYSUAqC