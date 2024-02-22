Комитеты Европарламента поддержали решение о макрофине на 50 млрд евро для Украины

Профильные комитеты Европарламента поддержали решение о создании многолетней программы финансовой помощи для Украины на 50 млрд. евро . Об этом сообщила депутат Виола фон Крамон.

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Что известно

«Мы только что утвердили UkraineFacility, финансовую помощь в объеме 50 млрд евро на следующие годы. На следующей пленарной неделе в Страсбурге парламент еще раз продемонстрирует солидарность с Украиной», — написала она.

🇪🇺European Parliament's foreign committee supported the decision to create multi-year financial assistance program for #Ukraine worth €50 billion, as reported by the Member of European Parliament, Viola von Cramon.



📷: @ViolavonCramon pic.twitter.com/t1pXYSUAqC — KyivPost (@KyivPost) February 22, 2024

Сообщение появилось также на сайте Европарламента. Как отмечают, бюджетный комитет, комитет по иностранным делам и комитет по промышленности, научным исследованиям и энергетике утвердили решение о пересмотре долгосрочного бюджета ЕС, в которое входит, в том числе Ukraine Facility.

Напомним

1 февраля лидеры ЕС преодолели долгосрочное сопротивление Венгрии и достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро. Программа рассчитана на четыре года.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен говорила, что ЕС рассчитывает предоставить первые средства Украине в марте.