Крупнейшая сделка на мировом рынке: корпорация Capital One купит Discover Financial Services за $35 млрд

Финансовая корпорация Capital One согласилась купить Discover Financial Services за $35,3 млрд. По условиям соглашения Capital One заплатит 1,0192 собственных акций за каждую акцию Discover, что составляет 26,6% премии к цене закрытия 16 февраля ($110,49), сообщила пресс-служба Capital One.