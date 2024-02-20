Крупнейшая сделка на мировом рынке: корпорация Capital One купит Discover Financial Services за $35 млрд

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Детали

Ожидается, что сделка будет закрыта в конце 2024 — начале 2025 года после одобрения регулирующих органов и акционеров. В результате акционеры Capital One будут владеть 60% акций объединенной компании, а акционеры Discover — 40%.

Акции Capital One к закрытию торгов 19 февраля подорожали на 0,64%, до $137,23 за бумагу. На премаркете 20 февраля их цена по состоянию оставалась без изменений.

Акции Discover 19 февраля подешевели на 0,21% (до $110,49), на премаркете 20 февраля росли в цене на 0,4%, до $110,93.

Сделка двух легендарных брендов потребительского финансирования позволит объединенной компании превзойти конкурентов — JPMorgan Chase & Co. и Citigroup — по объему средств на кредитных картах в США, отмечает Bloomberg.

Это «уникальная возможность» объединить две компании, способные конкурировать с крупнейшими платежными сетями, заявил в своем заявлении генеральный директор Capital One Ричард Фэйрбанк.

Также сделка станет крупнейшей на мировом рынке слияний и поглощений в этом году. До сих пор крупнейшей считается объявленная в январе сделка по приобретению Synopsys разработчика программного обеспечения Ansys за $34 млрд.