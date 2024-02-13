В ГУР объяснили, где армия рф берет терминалы Starlink

Главное управление разведки сообщило, что россия покупает Starlink на нужды своей армии в арабских странах. Об этом сообщает пресс-служба Управления.

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Разведка указывает, что в свежем радиоперехвате российские оккупанты обсуждают соответствующие возможности приобретения терминала спутниковой связи Starlink.

В нем один из оккупантов рассказывает, что арабы привозят все: провода, вайфай, роутер, а стоимость закупки одного терминала Starlink составляет 200 тысяч рублей (около $2200).

В Украине такие терминалы можно приобрести за $600−800.

Ранее появилась информация, что россияне стали использовать терминалы Starlink. Основатель компании SpaceX Илон Маск после этого заявил, что не продает терминалы россии.

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