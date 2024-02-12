Маск опроверг продажу Starlink российским военным

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 февраля 2024, 11:26 Читати українською

Маск опроверг продажу Starlink российским военным

Компания SpaceX не продает терминалы Starlink россии. Об этом заявил глава компании Илон Маск, комментируя сообщение о том, что россия получила доступ к интернету от Starlink и использует на поле боя.

Компания SpaceX не продает терминалы Starlink россии.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Заявление Маска

Миллиардер назвал «ложными новостями» заявления о том, что российские военные получили доступ к Starlink.

«Насколько нам известно, ни один Starlink не был продан россии прямо или косвенно», — написал он в соцсети X.

Читайте: Илон Маск — друг или враг: что он сделал для Украины хорошего и плохого

В номере false news reports claim что SpaceX является selling Starlink terminals to Russia.

Это категорично false.

Для множества наших знаний, а Starlinks не должны быть прямо или прямо в России.

— Elon Musk (@elonmusk) 11 февраля 2024

В комментариях к своей должности Маск написал: «Даже если Путин называет меня умным человеком, это не значит, что я даю ему терминалы Starlink».

В то же время на вопрос, может ли россия использовать Starlink, приобретенные через посредников, Маск не ответил.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
Mr YouSt
Mr YouSt
12 февраля 2024, 11:31
#
Ну еще бы он подтвердил эту продажу)
«Насколько нам известно, ни один Starlink…» - а потом скажет, что ему просто не было это известно, это его менеджеры скрыли)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
12 февраля 2024, 12:00
#
Україномовна сторінка новини:
A number of false news reports claim that SpaceX is selling Starlink terminals to Russia.
This is categorically false.
To the best of our knowledge, no Starlinks have been sold directly or indirectly to Russia.
— Elon Musk (@elonmusk) February 11, 2024

Російськомовна сторінка новини:
В номере false news reports claim что SpaceX является selling Starlink terminals to Russia.
Это категорично false.
Для множества наших знаний, а Starlinks не должны быть прямо или прямо в России.
— Elon Musk (@elonmusk) 11 февраля 2024
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает LTanch и 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами