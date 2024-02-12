Маск опроверг продажу Starlink российским военным

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Заявление Маска

Миллиардер назвал «ложными новостями» заявления о том, что российские военные получили доступ к Starlink.

«Насколько нам известно, ни один Starlink не был продан россии прямо или косвенно», — написал он в соцсети X.

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В номере false news reports claim что SpaceX является selling Starlink terminals to Russia.



Это категорично false.



Для множества наших знаний, а Starlinks не должны быть прямо или прямо в России. — Elon Musk (@elonmusk) 11 февраля 2024

В комментариях к своей должности Маск написал: «Даже если Путин называет меня умным человеком, это не значит, что я даю ему терминалы Starlink».

В то же время на вопрос, может ли россия использовать Starlink, приобретенные через посредников, Маск не ответил.