Компания SpaceX не продает терминалы Starlink россии. Об этом заявил глава компании Илон Маск, комментируя сообщение о том, что россия получила доступ к интернету от Starlink и использует на поле боя.
Маск опроверг продажу Starlink российским военным
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Заявление Маска
Миллиардер назвал «ложными новостями» заявления о том, что российские военные получили доступ к Starlink.
«Насколько нам известно, ни один Starlink не был продан россии прямо или косвенно», — написал он в соцсети X.
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В номере false news reports claim что SpaceX является selling Starlink terminals to Russia.— Elon Musk (@elonmusk) 11 февраля 2024
Это категорично false.
Для множества наших знаний, а Starlinks не должны быть прямо или прямо в России.
В комментариях к своей должности Маск написал: «Даже если Путин называет меня умным человеком, это не значит, что я даю ему терминалы Starlink».
В то же время на вопрос, может ли россия использовать Starlink, приобретенные через посредников, Маск не ответил.
Комментарии - 2
«Насколько нам известно, ни один Starlink…» - а потом скажет, что ему просто не было это известно, это его менеджеры скрыли)
A number of false news reports claim that SpaceX is selling Starlink terminals to Russia.
This is categorically false.
To the best of our knowledge, no Starlinks have been sold directly or indirectly to Russia.
— Elon Musk (@elonmusk) February 11, 2024
Російськомовна сторінка новини:
В номере false news reports claim что SpaceX является selling Starlink terminals to Russia.
Это категорично false.
Для множества наших знаний, а Starlinks не должны быть прямо или прямо в России.
— Elon Musk (@elonmusk) 11 февраля 2024