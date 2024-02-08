В мобильном приложении «Дия» стала доступна интерактивная карта укрытий, с помощью которой можно проложить маршрут в ближайшее безопасное место и сообщить, если укрытие закрыто. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
В «Дие» появилась интерактивная карта укрытий
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«В приложении появилась карта укрытий, теперь каждый украинец во время воздушной тревоги сможет быстро найти ближайшее безопасное место, посмотреть информацию о нем и проложить маршрут», — говорится в сообщении.
Как найти ближайшее укрытие в «Дие»
- авторизуйтесь в приложении;
- нажмите на раздел «Незламність»;
- выберите категорию — «Укриття»;
- нажмите кнопку — фильтровать, если хотите указать необходимые параметры. К примеру, вы ищете укрытие для людей с инвалидностью;
- выберите нужное укрытие на карте, просмотрите информацию о нем и проложите маршрут.
На интерактивной карте можно:
- посмотреть вид, рейтинг и фото укрытия,
- узнать, сколько людей оно вмещает,
- оценить состояние укрытия,
- оставить отзыв, сообщить, если оно закрыто, эту информацию передадут в ОВА,
- поделиться локацией с родственниками или друзьями.
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Карта укрытий работает в оффлайне
Чтобы не зависеть от интернета и связи, можно загрузить карту своей области — и она всегда будет доступна офлайн. Для этого необходимо перейти в раздел «Незламність» и нажать «Завантажені мапи».
Карта будет недоступна в четырех областях
По соображениям безопасности карта будет недоступна в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.
«Но вы можете узнать их адреса у органов местного самоуправления», — подчеркнули в Министерстве.
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