В «Дие» появилась интерактивная карта укрытий

В мобильном приложении «Дия» стала доступна интерактивная карта укрытий, с помощью которой можно проложить маршрут в ближайшее безопасное место и сообщить, если укрытие закрыто. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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«В приложении появилась карта укрытий, теперь каждый украинец во время воздушной тревоги сможет быстро найти ближайшее безопасное место, посмотреть информацию о нем и проложить маршрут», — говорится в сообщении.

Как найти ближайшее укрытие в «Дие»

авторизуйтесь в приложении;

нажмите на раздел «Незламність»;

выберите категорию — «Укриття»;

нажмите кнопку — фильтровать, если хотите указать необходимые параметры. К примеру, вы ищете укрытие для людей с инвалидностью;

выберите нужное укрытие на карте, просмотрите информацию о нем и проложите маршрут.

На интерактивной карте можно:

посмотреть вид, рейтинг и фото укрытия,

узнать, сколько людей оно вмещает,

оценить состояние укрытия,

оставить отзыв, сообщить, если оно закрыто, эту информацию передадут в ОВА,

поделиться локацией с родственниками или друзьями.

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Карта укрытий работает в оффлайне

Чтобы не зависеть от интернета и связи, можно загрузить карту своей области — и она всегда будет доступна офлайн. Для этого необходимо перейти в раздел «Незламність» и нажать «Завантажені мапи».

Карта будет недоступна в четырех областях

По соображениям безопасности карта будет недоступна в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

«Но вы можете узнать их адреса у органов местного самоуправления», — подчеркнули в Министерстве.