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8 февраля 2024, 19:36 Читати українською

В «Дие» появилась интерактивная карта укрытий

В мобильном приложении «Дия» стала доступна интерактивная карта укрытий, с помощью которой можно проложить маршрут в ближайшее безопасное место и сообщить, если укрытие закрыто. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

В мобильном приложении «Дия» стала доступна интерактивная карта укрытий, с помощью которой можно проложить маршрут в ближайшее безопасное место и сообщить, если укрытие закрыто.
Фото: thedigital.gov.ua

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«В приложении появилась карта укрытий, теперь каждый украинец во время воздушной тревоги сможет быстро найти ближайшее безопасное место, посмотреть информацию о нем и проложить маршрут», — говорится в сообщении.

Как найти ближайшее укрытие в «Дие»

  • авторизуйтесь в приложении;
  • нажмите на раздел «Незламність»;
  • выберите категорию — «Укриття»;
  • нажмите кнопку — фильтровать, если хотите указать необходимые параметры. К примеру, вы ищете укрытие для людей с инвалидностью;
  • выберите нужное укрытие на карте, просмотрите информацию о нем и проложите маршрут.

На интерактивной карте можно:

  • посмотреть вид, рейтинг и фото укрытия,
  • узнать, сколько людей оно вмещает,
  • оценить состояние укрытия,
  • оставить отзыв, сообщить, если оно закрыто, эту информацию передадут в ОВА,
  • поделиться локацией с родственниками или друзьями.

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Карта укрытий работает в оффлайне

Чтобы не зависеть от интернета и связи, можно загрузить карту своей области — и она всегда будет доступна офлайн. Для этого необходимо перейти в раздел «Незламність» и нажать «Завантажені мапи».

Карта будет недоступна в четырех областях

По соображениям безопасности карта будет недоступна в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

«Но вы можете узнать их адреса у органов местного самоуправления», — подчеркнули в Министерстве.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Strain
Strain
8 февраля 2024, 19:55
#
Дия на гране удаления после слов главы минцифры «Мы думаем над электронными повестками».
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