Минцифры: Военного билета и повесток в приложении «Дия» не будет

Что известно

«Сейчас вместе с МОУ работаем над введением военного билета. Он будет не в «Дии», — уточнила пресс-служба Минцифры.

В «Дии» также не будет военного электронного кабинета. Для этого будет создана отдельная информационная система на базе Минобороны. Повесток в «Дии» не будет тоже, подчеркнули в Минцифры.

Читайте: Новый закон о мобилизации уже проходит через парламент: где взять деньги на призыв

Напомним

Новый порядок взятия на военный учет Кабмин утвердил 30 декабря, он уже вступил в силу. Теперь становиться на военный учет нужно с 16 лет, а не с 17, как это было раньше. Сделать это можно будет обычно либо через электронный кабинет.

Главная цель нового порядка ведения военного учета в Украине — цифровизировать процесс и собрать полную информацию об имеющихся военных резервах.

Учет будет вестись в полностью электронном формате в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. На введение нового порядка госорганам и министерствам дается шесть месяцев.