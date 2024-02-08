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8 февраля 2024, 16:42 Читати українською

Крипторынок в январе: консолидация, спотовые BTC ETF и динамика сектора DeFi (инфографика)

В январе крипторынок продемонстрировал стабильность с незначительным ростом рыночной капитализации на 0,4%, что указывает на период консолидации. Ключевым фактором, повлиявшим на этот тренд, стал запуск спотовых BTC ETF. Об этом говорится в отчете Binance Research.

В январе крипторынок продемонстрировал стабильность с незначительным ростом рыночной капитализации на 0,4%, что указывает на период консолидации.
Фото: pixabay.com

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Несмотря на начальную негативную реакцию рынка, общий позитивный настрой поддерживается благодаря сильным совокупным поступлениям и снижению ежедневных оттоков Grayscale.

Десятка лучших монет продемонстрировала смешанные результаты в январе, отражая фазу консолидации рынка. Половина лидирующих монет закрыла месяц с положительными прибылями, в то время как другие испытали снижение.

  • BTC, на фоне запуска долгожданных спотовых BTC ETF, оставался в центре внимания. Однако это значимое событие не привело к большим ценовым движениям, поскольку общий настрой на рынке оставался консервативным.
  • TRX закрыл январь с приростом 4,0%, в то время как LINK следовал вскоре с увеличением на 3,5%.
  • ETH и BTC оставались относительно стабильными, закончив месяц с доходами 2,7% и 1,6% соответственно.
  • SOL и BNB продемонстрировали заметную стойкость. В частности, Solana показала свою способность быстро восстанавливаться после рыночных коррекций, окончив месяц с незначительным спадом на 0,1%. Такие результаты позволяют предполагать, что Solana может продолжать привлекать внимание на рынке, особенно с ожидаемыми событиями аирдропа в ее экосистеме.
  • BNB, с небольшим понижением на 1,6%, также привлек внимание. Его привлекательность была усилена качественными событиями Launchpool, способствовавшими поддержанию устойчивого спроса на BNB.
  • AVAX, DOGE, ADA и XRP оказались на нижнем конце исполнения. AVAX подвергся снижению менее чем на 10%, тогда как DOGE, ADA и XRP испытали большие спады на 10,9%, 13,5% и 17,1% соответственно.

Первоначальный успех спотовых BTC ETF с поступлениями в $1,4 млрд подчеркивает растущую институциональную уверенность в криптовалютах, несмотря на отток средств из GBTC Grayscale. Важно отметить, что этот приток средств происходит в условиях, когда большинство ETF имеют тенденцию к уменьшению комиссии, в то время как GBTC имеет относительно высокую комиссию 1,5%.

Платформа dYdX Chain, с момента запуска в ноябре прошлого года продемонстрировавшая значительный рост, считается одной из самых обсуждаемых новинок на рынке. Способность dYdX превзойти 24-часовой объем Uniswap v3 в двух частных случаях в январе является значительным достижением, что свидетельствует о потенциале инноваций в децентрализованном финансировании.

Также Jupiter, ведущий агрегатор Solana DEX, получил признание за относительно высокие объемы, иногда превышая показатели Uniswap v3.

Общая заблокированная стоимость (TVL) в DeFi в январе выросла на 4,1%, при этом Manta, Solana, Ethereum и Arbitrum показали заметные прибавки. Рост TVL у Manta на 67,6% в месяц можно объяснить успешной кампанией стимулирования «Новая парадигма», повлекшей значительные поступления в сеть. Протоколы кредитования являются крупнейшим сектором Manta, обеспечивая почти 90% ее TVL.

Впечатляющий скачок в месячном объеме торговли ботами в Telegram, достигший почти $1,7 млрд, заслуживает внимания, особенно с учетом доминирующей роли BONKbot, чем подчеркивает растущую роль автоматизированных торговых систем и расширение доступности криптоторговли.

Концентрированное использование Geth привлекло внимание к разнообразию клиентов исполнения Ethereum. Несмотря на незначительное уменьшение доли рынка Geth с высоких 84 до 78%, он остается клиентом супер большинства. Это доминирование вызвало обеспокоенность потенциальными рисками централизации, что привело к толчку к использованию более широкой комбинации клиентов.

Подводя итог, январь 2024 года для крипторынка был периодом стабильности, подкрепленным стратегическими инновациями и ростом. Важно следить за будущими тенденциями, чтобы в полной мере оценить потенциал и вызовы, стоящие перед криптоиндустрией.

Источник: Минфин
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