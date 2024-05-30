Нацбанк снова повысил курс доллара до исторического максимума

Национальный банк снова повысил курс доллара к гривне до исторического максимума. Об этом говорится в данных НБУ.

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Новый максимум

Официальный курс на 31 мая 2024 года установлен на уровне: 40,5001 гривен за 1 доллар (+0,0169 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован день назад, 30 мая — 40,4832.

Курс евро составит 43,8171 гривны за 1 евро (-0,1031 грн).

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Торги на площадке Bloomberg

Сегодня, 30 мая, торговля на площадке Bloomberg стартовала на уровне 40,46 грн/$ и в течение дня цены по сделкам поднимались до 40,66 грн/$, а хотелки (курс предложения без реальных сделок) — до 40,7250грн/$. Закрытие торгов произошло на 40,63 грн/$. Итоговый объем торгов на Bloomberg составил $231,8 млн.