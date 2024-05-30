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30 мая 2024, 16:23 Читати українською

Нацбанк снова повысил курс доллара до исторического максимума

Национальный банк снова повысил курс доллара к гривне до исторического максимума. Об этом говорится в данных НБУ.

Национальный банк снова повысил курс доллара к гривне до исторического максимума.
Фото:depositphotos

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Новый максимум

Официальный курс на 31 мая 2024 года установлен на уровне: 40,5001 гривен за 1 доллар (+0,0169 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован день назад, 30 мая — 40,4832.

Курс евро составит 43,8171 гривны за 1 евро (-0,1031 грн).

Читайте: Евро уже почти по 45 гривен: что с ним делать на долгой и короткой дистанциях

Торги на площадке Bloomberg

Сегодня, 30 мая, торговля на площадке Bloomberg стартовала на уровне 40,46 грн/$ и в течение дня цены по сделкам поднимались до 40,66 грн/$, а хотелки (курс предложения без реальных сделок) — до 40,7250грн/$. Закрытие торгов произошло на 40,63 грн/$. Итоговый объем торгов на Bloomberg составил $231,8 млн.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
Someonesdd
Someonesdd
30 мая 2024, 16:29
#
Где все эти «умники», которые лили в уши про укрепление гривны, куда пропали? $ пытаетесь купить?))
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
30 мая 2024, 16:31
#
Гривна за 11 лет упала больше чем в 5 раз. Нужно быть великим патриотом или великим идиотом, чтобы продолжать ее использовать в качестве накоплений.
+
0
zevs1
zevs1
30 мая 2024, 16:37
#
Печатный станок работает без тормозов.
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