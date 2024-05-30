Украина с начала полномасштабной войны получила от международных партнеров $85,4 млрд. Крупные доноры

С начала полномасштабного вторжения россии Украина получила от международных партнеров $85,4 млрд для финансирования расходов государственного бюджета. В частности, с начала 2024 года от партнеров поступило $11,8 млрд, свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.

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Самые большие доноры

Крупнейшими иностранными донорами в текущем году:

Европейский Союз — $6,48 млрд;

Япония — $2,13 млрд;

Канада — $1,47 млрд;

МВФ — $0,88 млрд;

Великобритания — $0,52 млрд;

Норвегия — $0,3 млрд.

В то же время, от США финансовая помощь в 2024 году не поступала, в предыдущие два года она составляла $22,93 млрд.

С учетом поступлений от размещения ОВГЗ на внутреннем рынке, на финансирование госбюджета Украины в 2024 году на 28 мая привлечено $16,9 млрд.