С начала полномасштабного вторжения россии Украина получила от международных партнеров $85,4 млрд для финансирования расходов государственного бюджета. В частности, с начала 2024 года от партнеров поступило $11,8 млрд, свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.
Украина с начала полномасштабной войны получила от международных партнеров $85,4 млрд. Крупные доноры
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Самые большие доноры
Крупнейшими иностранными донорами в текущем году:
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Европейский Союз — $6,48 млрд;
- Япония — $2,13 млрд;
- Канада — $1,47 млрд;
- МВФ — $0,88 млрд;
- Великобритания — $0,52 млрд;
- Норвегия — $0,3 млрд.
В то же время, от США финансовая помощь в 2024 году не поступала, в предыдущие два года она составляла $22,93 млрд.
С учетом поступлений от размещения ОВГЗ на внутреннем рынке, на финансирование госбюджета Украины в 2024 году на 28 мая привлечено $16,9 млрд.
Источник: Минфин
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Згідно з витоком масиву даних про власників елітного дубайського майна, отриманим Вашингтонським центром оборонних досліджень (C4ADS), два українських митника інвестували в елітну нерухомість в Об'єднаних Арабських Еміратах мільйони доларів та приховали отримані від неї доходи, щоб уникнути сплати податків в Україні.
Про це пише «Радіо свобода».
Розкішне місто Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах, яке вважають «тихою гаванню для брудних грошей» через можливість придбати там апартаменти без зайвих пояснень щодо походження грошей, опинилося у центрі світового скандалу. Галас спричинили результати журналістського розслідування Dubai Unlocked, яке проводили норвезьке фінансове видання E24, проєкт OCCRP з розслідування корупції та організованої злочинності та понад 70 медіа з усього світу, зокрема й журналісти «Радіо Свобода».
«Героями» української частини цього розслідування стала ціла низка колишніх та дійсних посадовців, зокрема колишній заступник голови Державної митної служби Руслан Черкасський та державний податковий інспектор зі Львівщини Андрій Конанець.