Сбой в сети Solana и запуск стейблкоина в польском городе: что нового на крипторынке

SEC перенесла решение о спотовом Ethereum-ETF от Invesco и Galaxy

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отложила принятие решения по заявке на спотовый ETF на основе Ethereum от Invesco и Galaxy.

Ранее агентство уже переносило дату рассмотрения нескольких фондов. В этот раз ведомство также сообщило о «нарушении разбирательства» о сборе дополнительной информации от общественности о листинге инвестиционных продуктов.

«Нарушение рассмотрения в настоящее время целесообразно ввиду правовых и политических проблем, возникающих в связи с предлагаемым изменением правил… Это не означает, что Комиссия пришла к каким-либо выводам по любому из затронутых вопросов», — говорится в заявлении SEC.

Согласно документам, комментарии по Ethereum-ETF от Invesco и Galaxy должны быть представлены в течение 21 дня, а период опровержений продлится 35 суток.

По словам биржевого аналитика Bloomberg Джеймса Сейффарта, решение регулятора было «100% ожидаемым».

«Единственная дата, которая имеет значение для спотовых ETH-ETF, сейчас — 23 мая. Это крайний срок по заявке VanEck», — заявил эксперт.

В сети Solana произошел сбой

6 февраля, команда Solana сообщила о проблемах в работе сети.

Инженеры экосистемы расследуют перебои в работе бета-версии мейннета. Мы будем сообщать обо всех изменениях по мере поступления информации", — заявили в компании.

Один из валидаторов Solana Laine добавил, что в сети наблюдалось снижение производительности. Производство новых блоков было остановлено.

Позже валидатор Laine сообщил о перезапуске кластера и обновлении программного обеспечения до v.1.17.20.

Руководство Haru Invest арестовали за хищение $826 миллионов

В Южной Корее арестовали троих руководителей криптовалютной инвестиционной платформы Haru Invest. Об этом сообщает The Block.

Прокуроры Южного округа Сеула обвинили задержанных в хищении цифровых активов на сумму около 1,1 трлн корейских вон ($826 млн) в примерно 16 000 пользователей.

Платформа предположительно инвестировала большую часть клиентских средств через одного человека. В компании уверяли, что управление депозитами осуществляется посредством «безрисковых методов распределенного инвестирования». Фирма предлагала пользователям продукта Earn Plus доходность до 12% годовых.

Правоохранители начали расследование по Haru Invest и сотрудничавшей с ней криптолендинговой компании Delio после того, как обе фирмы в июне 2023 года приостановили вывод средств. Руководство платформы сослалось на проблемы у сервисного партнера.

Следом Haru Invest подала заявление на B&S Holdings. В компании утверждали, что консигнационный партнер вводил в заблуждение ложными отчетами, потеряв более $260 млн в результате крушения FTX.

В январе прокуратура выдала ордер на арест владельца B&S Holdings.

«В ходе расследования мы тщательно выясним истинную природу предполагаемого преступления, в то же время делая все возможное, чтобы возместить ущерб и вернуть преступные доходы», — заявили правоохранители.

В польском городе запустили стейблкоин

В польском городе Минск Мазовецкий запустили стейблкоин под названием MinsCoin. Об этом сообщает Blockworks.

В заявлении говорится, что актив был создан в партнерстве с платформой UrbanChange и предназначен для оплаты продуктов.

«MinsCoin предлагает людям новый способ взаимодействия с местными предприятиями и общественными проектами. Цифровая валюта может дать представление о том, как подобные технологии могут повлиять на социальное взаимодействие, экономическое участие и солидарность сообщества», — говорится в сообщении.

Соучредитель UrbanChange Майкл Мазур сообщил Blockworks, что в начале MinsCoin будут поддерживать 10 предприятий. Он добавил, что впоследствии валюту будет принимать еще больше организаций.

«Мы строим инновационный блокчейн-хаб в Минске Мазовецком», — заявил мэр города Марцин Якубовский.