Центробанк Израиля анонсировал тестирование выпуска цифрового шекеля

Центральный банк Израиля (BOI) сообщил , что начинает эксперимент по выпуску цифрового шекеля — при помощи созданного вместе с центробанком Великобритании сервиса Rosalind.

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Что известно

Целью Rosalind является создание прототипа интерфейса прикладного программирования для цифровой валюты центробанка (CBDC).

Представители израильского ЦБ заявили, что скоро будет представлена «песочница, и ее участники смогут создавать платежные системы CBDC в режиме онлайн».

Заместитель председателя BOI Эндрю Абир уточнил, что цифровой шекель не будет разрабатываться «анонимными структурами», и граждане будут знать, кто несет ответственность за его внедрение в финансовую систему страны.

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Управляющий партнер компании Masterkey Venture Capital Шаули Рейван рассказал, что программа Центробанка Израиля включает в себя подачу заявок, доступ к новой сети для выбранных проектов и отчетные презентации чиновникам банка.