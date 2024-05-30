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30 мая 2024, 9:16 Читати українською

Центробанк Израиля анонсировал тестирование выпуска цифрового шекеля

Центральный банк Израиля (BOI) сообщил, что начинает эксперимент по выпуску цифрового шекеля — при помощи созданного вместе с центробанком Великобритании сервиса Rosalind.

Центральный банк Израиля (BOI) сообщил, что начинает эксперимент по выпуску цифрового шекеля — при помощи созданного вместе с центробанком Великобритании сервиса Rosalind.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто известноЦелью Rosalind является создание прототипа интерфейса прикладного программирования для цифровой валюты центробанка (CBDC).
Фото:depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Целью Rosalind является создание прототипа интерфейса прикладного программирования для цифровой валюты центробанка (CBDC).

Представители израильского ЦБ заявили, что скоро будет представлена «песочница, и ее участники смогут создавать платежные системы CBDC в режиме онлайн».

Заместитель председателя BOI Эндрю Абир уточнил, что цифровой шекель не будет разрабатываться «анонимными структурами», и граждане будут знать, кто несет ответственность за его внедрение в финансовую систему страны.

Читайте: Израиль думает о создании цифрового шекеля со встроенными депозитами

Управляющий партнер компании Masterkey Venture Capital Шаули Рейван рассказал, что программа Центробанка Израиля включает в себя подачу заявок, доступ к новой сети для выбранных проектов и отчетные презентации чиновникам банка.

Ранее Управление рынка капитала, страхования и сбережений Израиля (CMISD) выдало разрешение компании Bits of Gold на проведение эксперимента по запуску в обращение стейблкоинов, номинированных в шекелях.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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