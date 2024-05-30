ЕЦБ впервые в истории оштрафует банки за неспособность справиться с последствиями изменения климата — СМИ

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Штрафы будут расти каждый день и могут достигать 5% среднего дневного дохода кредитора. Например, для банка с годовым доходом в 10 млрд евро это предусматривает ежедневные штрафы в размере 1,4 млн евро в самом жестком сценарии, хотя фактически налагаемые штрафы могут быть гораздо меньше.

По словам источников, на банки ежедневно будут начисляться штрафы, пока сохраняются недостатки. Также могут быть учтены смягчающие факторы, то есть некоторые штрафы могут быть уменьшены или даже отменены, сказал один из собеседников.

Напомним

ЕЦБ неоднократно предупреждал, что кредиторы не делают достаточно, чтобы подготовиться к последствиям экстремальных погодных потрясений для стоимости активов или риска того, что клиенты с большим выбросом углекислого газа могут выйти из бизнеса.

Надзорный орган заявил, что сначала угрожал штрафами 18 банкам.

ЕЦБ заявил, что кредиторам необходимо понимать все соответствующие факторы климатических и экологических рисков, а также как на них влияют эти риски.

Жесткость, с которой ЕЦБ заставляет банки управлять своими климатическими рисками, контрастирует с подходом Федеральной резервной системы. Банки в Европе предупредили, что раскол в нормативно правовой среде рискует поставить их в невыгодное конкурентное положение по сравнению с американскими коллегами.