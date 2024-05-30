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30 мая 2024, 11:10 Читати українською

ЕЦБ впервые в истории оштрафует банки за неспособность справиться с последствиями изменения климата — СМИ

Четверым европейским кредиторам грозят штрафы за несоблюдение сроков, установленных Европейским центральным банком для оценки их склонности к климатическим рискам. Об этом пишет Forbes со ссылкой на Bloomberg.

Четверым европейским кредиторам грозят штрафы за несоблюдение сроков, установленных Европейским центральным банком для оценки их склонности к климатическим рискам.
Фото:depositphotos

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Что известно

Штрафы будут расти каждый день и могут достигать 5% среднего дневного дохода кредитора. Например, для банка с годовым доходом в 10 млрд евро это предусматривает ежедневные штрафы в размере 1,4 млн евро в самом жестком сценарии, хотя фактически налагаемые штрафы могут быть гораздо меньше.

По словам источников, на банки ежедневно будут начисляться штрафы, пока сохраняются недостатки. Также могут быть учтены смягчающие факторы, то есть некоторые штрафы могут быть уменьшены или даже отменены, сказал один из собеседников.

Напомним

ЕЦБ неоднократно предупреждал, что кредиторы не делают достаточно, чтобы подготовиться к последствиям экстремальных погодных потрясений для стоимости активов или риска того, что клиенты с большим выбросом углекислого газа могут выйти из бизнеса.

Надзорный орган заявил, что сначала угрожал штрафами 18 банкам.

ЕЦБ заявил, что кредиторам необходимо понимать все соответствующие факторы климатических и экологических рисков, а также как на них влияют эти риски.

Жесткость, с которой ЕЦБ заставляет банки управлять своими климатическими рисками, контрастирует с подходом Федеральной резервной системы. Банки в Европе предупредили, что раскол в нормативно правовой среде рискует поставить их в невыгодное конкурентное положение по сравнению с американскими коллегами.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
30 мая 2024, 11:34
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А все потому, что люди много жрут. Надо оштрафовать банки, чтобы меньше давали людям возможность платить за еду.
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
30 мая 2024, 12:04
#
Потрібно влаштувати голод. Що й готується.
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