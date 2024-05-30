PayPal добавила PYUSD в сеть Solana, Circle начинает работу в Бразилии: что нового на крипторынке

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 мая 2024, 10:21 Читати українською

PayPal добавила PYUSD в сеть Solana, Circle начинает работу в Бразилии: что нового на крипторынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

PayPal добавила стейблкоин PYUSD в сеть Solana

Компания PayPal — эмитент PYUSD — запустила свой стейблкоин в сети Solana, что подтвердили в команде последней. Выбор фирмы обусловлен высокой скоростью и низкими комиссиями этого блокчейна, заявили в руководстве.

«Расширение PYUSD в сеть Solana способствует реализации нашей миссии по созданию цифровой валюты со стабильной стоимостью, предназначенной для коммерции и платежей», — заявил старший вице-президент отдела цифровых активов PayPal Хосе Фернандес да Понте.

В комментарии для Bloomberg топ-менеджер добавил, что для розничной торговли необходимо около тысячи транзакций в секунду. Ethereum, на базе которого был запущен актив сначала, не способен поддерживать такую пропускную способность, отметил он.

PayPal выбрала эту сеть из-за удобства для клиентов и высоких стандартов безопасности при обработке крупных переводов, подчеркнул да Понте.

По данным ресурса Chainspect, актуальная скорость сети Solana составляет 628 транзакций в секунду. При этом максимальный показатель равняется 1624. Блокчейн занимает второе место в рейтинге по этому показателю.

Ethereum в этом рейтинге занимает 12-е место с показателем в 13,74 транзакции в секунду. Максимальное зарегистрированное значение — 62,34.

Circle начинает работу в Бразилии

29 мая 2024 года компания Circle — эмитент стейблкоина USDC — заявила о начале работы в Бразилии. Компания сообщила о запуске услуг во время форума, который проходил в Сан-Паулу.

«Это стратегическое расширение дает возможность предоставить доступ к востребованному стейблкоину, обеспеченному долларами США, и инфраструктуре цифровых активов. Рынок Бразилии находится впереди инноваций и внедрения финансовых технологий», — говорится в пресс-релизе Circle.

Чтобы расширить доступ к USDC и ряду других цифровых активов, Circle подписала стратегическое соглашение с региональными компаниями. Партнерами компании стали крупнейший инвестиционный банк в Латинской Америке BTG Pactual и цифровой банк Nubank.

Эмитент USDC отметил, что сотрудничество с Nubank началось еще в 2023 году. По данным Circle, цифровой банк обслуживает более 100 млн. клиентов в Бразилии, Мексике и Колумбии. Более 200 000 пользователей в регионе уже осуществляют транзакции с USDC.

SEC отозвала иск против DEBT Box

Федеральный суд США приказал Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) выплатить около $1,8 млн в качестве расходов по делу против майнинговой компании Digital Licensing, также известной как DEBT Box. Об этом сообщает Forklog.

В эту сумму входят гонорары для адвокатов защиты и другие расходы по процессу.

«Этим постановлением суд гарантирует, что окончательная сумма выплат, запрошенная обеими сторонами, разумна», — говорится в документах.

Согласно другому сообщению, дело было приостановлено по запросу SEC «без предубеждений». Эта формулировка означает невозможность восстановить процесс с его первоначальными претензиями.

«Комиссия утверждает, что прекращение процесса целесообразно, поскольку защитит инвесторов и общественные интересы, а также не нанесет ответчикам юридический вред», — сказано в постановлении.

В августе 2023 года SЭС обвинила DEBT Box в мошенническом привлечении $50 млн наличными, а также неназванных сумм в биткоинах и Ethereum. Регулятор в экстренном порядке заморозил активы компании и принял меры против четырех ее руководителей и 13 других ответчиков.

В декабре суд пришел к выводу, что юристы ведомства ввели его в заблуждение в попытке заблокировать средства DEBT Box. В процессе рассмотрения дела майнинговая фирма смогла опровергнуть утверждение SEC о переводе денег инвесторов за пределы США.

BlackRock инвестировала более $4 миллиона в собственный спотовый биткоин-ETF

Два фонда компании BlackRock — BSIIX и MAWIX — инвестировали в спотовый биткоин-ETF фирмы в общей сложности $4,04 млн. Это следует из документов, поданных организацией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает Incrypted.

В частности, Blackrock Strategic Income Opportunities Portfolio Institutional Shares (BSIIX) приобрел 88 000 акций iShares Bitcoin Trust (IBIT) на сумму $3,58 млн.

BlackRock Strategic Global Bond Fund (MAWIX) со своей стороны купил 12 000 акций на $485 640. Обе инвестиции произошли в первом квартале 2024 года.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами