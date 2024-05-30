PayPal добавила PYUSD в сеть Solana, Circle начинает работу в Бразилии: что нового на крипторынке

PayPal добавила стейблкоин PYUSD в сеть Solana

Компания PayPal — эмитент PYUSD — запустила свой стейблкоин в сети Solana, что подтвердили в команде последней. Выбор фирмы обусловлен высокой скоростью и низкими комиссиями этого блокчейна, заявили в руководстве.

«Расширение PYUSD в сеть Solana способствует реализации нашей миссии по созданию цифровой валюты со стабильной стоимостью, предназначенной для коммерции и платежей», — заявил старший вице-президент отдела цифровых активов PayPal Хосе Фернандес да Понте.

В комментарии для Bloomberg топ-менеджер добавил, что для розничной торговли необходимо около тысячи транзакций в секунду. Ethereum, на базе которого был запущен актив сначала, не способен поддерживать такую пропускную способность, отметил он.

PayPal выбрала эту сеть из-за удобства для клиентов и высоких стандартов безопасности при обработке крупных переводов, подчеркнул да Понте.

По данным ресурса Chainspect, актуальная скорость сети Solana составляет 628 транзакций в секунду. При этом максимальный показатель равняется 1624. Блокчейн занимает второе место в рейтинге по этому показателю.

Ethereum в этом рейтинге занимает 12-е место с показателем в 13,74 транзакции в секунду. Максимальное зарегистрированное значение — 62,34.

Circle начинает работу в Бразилии

29 мая 2024 года компания Circle — эмитент стейблкоина USDC — заявила о начале работы в Бразилии. Компания сообщила о запуске услуг во время форума, который проходил в Сан-Паулу.

«Это стратегическое расширение дает возможность предоставить доступ к востребованному стейблкоину, обеспеченному долларами США, и инфраструктуре цифровых активов. Рынок Бразилии находится впереди инноваций и внедрения финансовых технологий», — говорится в пресс-релизе Circle.

Чтобы расширить доступ к USDC и ряду других цифровых активов, Circle подписала стратегическое соглашение с региональными компаниями. Партнерами компании стали крупнейший инвестиционный банк в Латинской Америке BTG Pactual и цифровой банк Nubank.

Эмитент USDC отметил, что сотрудничество с Nubank началось еще в 2023 году. По данным Circle, цифровой банк обслуживает более 100 млн. клиентов в Бразилии, Мексике и Колумбии. Более 200 000 пользователей в регионе уже осуществляют транзакции с USDC.

SEC отозвала иск против DEBT Box

Федеральный суд США приказал Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) выплатить около $1,8 млн в качестве расходов по делу против майнинговой компании Digital Licensing, также известной как DEBT Box. Об этом сообщает Forklog.

В эту сумму входят гонорары для адвокатов защиты и другие расходы по процессу.

«Этим постановлением суд гарантирует, что окончательная сумма выплат, запрошенная обеими сторонами, разумна», — говорится в документах.

Согласно другому сообщению, дело было приостановлено по запросу SEC «без предубеждений». Эта формулировка означает невозможность восстановить процесс с его первоначальными претензиями.

«Комиссия утверждает, что прекращение процесса целесообразно, поскольку защитит инвесторов и общественные интересы, а также не нанесет ответчикам юридический вред», — сказано в постановлении.

В августе 2023 года SЭС обвинила DEBT Box в мошенническом привлечении $50 млн наличными, а также неназванных сумм в биткоинах и Ethereum. Регулятор в экстренном порядке заморозил активы компании и принял меры против четырех ее руководителей и 13 других ответчиков.

В декабре суд пришел к выводу, что юристы ведомства ввели его в заблуждение в попытке заблокировать средства DEBT Box. В процессе рассмотрения дела майнинговая фирма смогла опровергнуть утверждение SEC о переводе денег инвесторов за пределы США.

BlackRock инвестировала более $4 миллиона в собственный спотовый биткоин-ETF

Два фонда компании BlackRock — BSIIX и MAWIX — инвестировали в спотовый биткоин-ETF фирмы в общей сложности $4,04 млн. Это следует из документов, поданных организацией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает Incrypted.

В частности, Blackrock Strategic Income Opportunities Portfolio Institutional Shares (BSIIX) приобрел 88 000 акций iShares Bitcoin Trust (IBIT) на сумму $3,58 млн.

BlackRock Strategic Global Bond Fund (MAWIX) со своей стороны купил 12 000 акций на $485 640. Обе инвестиции произошли в первом квартале 2024 года.