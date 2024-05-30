Курс валют на 30 мая: евро в обменниках подешевело на 15 копеек, доллар на 5 копеек

В четверг на наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро потерял 9 копеек в покупке и не изменился в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке потерял 3 копейки, а в продаже 5 копеек. Евро подешевел на 15 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,40−41,00 грн. Евро покупают за 43,81 грн, а продают за 44,60 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,87−41,03, евро — 44,30−44,60 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 40,48−40,50 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,71−43,71 грн/евро.

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