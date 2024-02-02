Минфин - Курсы валют Украины

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2 февраля 2024, 13:09 Читати українською

НБУ будет постепенно позволять все большие курсовые колебания

По мере формирования надлежащих предпосылок НБУ будет постепенно позволять все большие курсовые колебания в соответствии с изменением рыночной конъюнктуры. Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка за январь 2024 года.

По мере формирования надлежащих предпосылок НБУ будет постепенно позволять все большие курсовые колебания в соответствии с изменением рыночной конъюнктуры.
Фото: НБУ

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Регулятор отметил, что увеличение гибкости курса является необходимым шагом для восстановления его роли как средства адаптации экономики к внешним и внутренним шокам.

После перехода в режим управляемой гибкости существенно увеличились объемы операций банков без участия НБУ. Это свидетельствует об увеличении глубины межбанковского валютного рынка, а, соответственно, и усилении его устойчивости к ситуативным факторам.

«Усилилась и связь между наличным и безналичным сегментами валютного рынка. За исключением последних дней года, разница между наличным и официальным курсами уменьшалась, в частности, благодаря отмене в декабре ограничений для банков и небанковских финансовых учреждений на продажу наличной иностранной валюты населению», — говорится в отчете.

В то же время, несмотря на переход к режиму управляемой гибкости, обеспечение курсовой устойчивости остается основным средством НБУ для достижения инфляционных целей и поддержания макрофинансовой стабильности.

«НБУ сохраняет присутствие на валютном рынке и компенсирует структурный дефицит на нем, позволяя курсу колебаться в обе стороны под влиянием ситуативных изменений спроса и предложения валюты», — подчеркнул регулятор.

Ситуация на валютном рынке в четвертом квартале 2023 года и начале 2024 года

В октябре — первой половине ноября 2023 года соотношение спроса и предложения на валютном рынке улучшилось. В значительной степени это было обусловлено эффектом блокады отдельных пунктов пропуска на западной границе Украины, которая имела большее влияние на импорт, чем на экспорт.

В то же время экспортные поступления даже незначительно увеличились вследствие наращивания пропускной способности нового морского маршрута и дунайских портов. В результате интервенции НБУ по продаже валюты снизились, а курс гривны укрепился.

В то же время, со второй половины ноября чистый спрос на иностранную валюту снова увеличился. Это было обусловлено как сезонными факторами, так и объективными последствиями войны.

Так, повысился спрос на импортируемые продовольственные товары, товары промежуточного потребления для аграриев, горючее и отдельную продукцию машиностроения и фармацевтической промышленности.

Кроме того, усиление неопределенности поступления официального финансирования и рекордные бюджетные расходы привели к повышенному спросу на валюту.

В таких условиях НБУ в декабре существенно нарастил интервенции по продаже иностранной валюты (до $3,6 млрд), а обменный курс гривны в среднем ослаб на 2,6% по сравнению с ноябрем. Отрицательное сальдо интервенций НБУ в целом за квартал увеличилось до $9,3 млрд (по сравнению с $7 млрд в третьем квартале).

«Достаточные объемы интервенций и меры НБУ по поддержанию привлекательности гривневых инструментов обеспечили контролируемость валютного рынка. В результате в IV квартале обменный курс гривны в среднем почти не изменился по сравнению с предыдущим кварталом», — говорится в отчете.

Напомним

Национальный банк 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. До этого с начала войны НБУ держал фиксированный курс гривны к доллару — сначала 29,25 грн/$, а с 21 июля 2022 года — 36,57 грн/$.

После этого официальный курс доллара упал до 36,03 грн/$. Затем к концу декабря 2023 г. он вырос до 37,98 грн/$.

В начале января 2024 года официальный курс доллара достиг 38,22 грн/$. Однако потом он откатился назад. На 2 февраля он составляет 37,60 грн/$.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Exba
Exba
2 февраля 2024, 13:50
#
Пожалейте нервную систему оленей, ироды!
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
2 февраля 2024, 14:25
#
Надо Федя, надо …
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