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2 февраля 2024, 9:32 Читати українською

Кабмин согласовал проведение оборонных закупок через Prozorro и ограничил наценку на дроны для ВСУ

Кабинет Министров 1 февраля принял постановление Министерства экономики, разрешающее проводить оборонные закупки через систему Prozorro. Кроме того, производители беспилотников теперь будут уточнять расчеты цены в сторону уменьшения, если прибыль превышает 25%. Об этом сообщается на сайте правительственного квартала.

Кабинет Министров 1 февраля принял постановление Министерства экономики, разрешающее проводить оборонные закупки через систему Prozorro.
Фото: armyinform.com.ua

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«Мы решаем сразу несколько задач. Первое — гарантируем непрерывность, устойчивость и управляемость снабжения нашей армии всем необходимым. Второе — устанавливаем прозрачное ценообразование, когда государство не переплачивает, а бизнес получает прибыль. Третье — устанавливаем предохранители утечки информации, которая несет риски безопасности», — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что вопросы обороноспособности и обеспечения армии определены приоритетом номер один. В этом году сотни миллиардов гривен будут направлены на то, чтобы у украинских военных было все необходимое.

Ограничение наценки на дроны для ВСУ

Кабмин ограничил маржу поставщиков беспилотников для Вооруженных сил Украины.

«Маржа простыми словами — это разница между стоимостью и себестоимостью товара, в этом случае дронов. Условно: дрон стоит 10 тысяч, его себестоимость — 7 тысяч, тогда маржа будет 3 тысяч гривен, или 30%. Сейчас при закупке дронов у нас маржинальность 25%, в странах НАТО — 17%», — пояснил вице-премьер-министр по цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что в рыночных условиях себестоимость товара, а значит и маржа, может изменяться.

Теперь производители должны уточнять, как рассчитывали цены, если прибыль превышает 25%. После пересчета государство дает возможность либо вернуть разницу в бюджет, либо доставлять дроны. Это убирает потенциальные риски переплаты при закупке дронов, экономит государственные средства и позволяет закупать больше дронов", — пояснил Федоров.

Напомним

«Минфин» писал, что Украина производит десятки так называемых украинских «Шахедов» в месяц, которые являются аналогами иранских беспилотников.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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