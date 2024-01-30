Viber запустил в Украине функцию бизнес-звонков

Rakuten Viber объявил о запуске бизнес-звонков в Украине. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Бизнес-звонки у Viber — новый инструмент для общения между компаниями и их клиентами в приложении», — говорится в сообщении.

Бренды получают новый канал для контакта с клиентами. Пользователи смогут бесплатно звонить по стационарным и коротким номерам компаний в приложении Viber.

Опросы показывают, что 91% потребителей предпочитают бренды, которые предлагают возможность позвонить или отправить сообщение.

«Благодаря новому инструменту клиенты сами смогут выбирать канал, по которому они хотят связаться с брендом. Компании в свою очередь получают новый инструмент для эффективной обработки запросов клиентов в удобном месте, что в конечном счете улучшает взаимодействие с клиентами», — отметили в Viber.

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Некоторые компании в Украине уже подключили бизнес-звонки в Viber, в том числе Сбербанк, сеть аптек «Желаем Здоровья» и другие.

Все бизнес-звонки будут бесплатными для пользователей Viber, независимо от их местоположения. Компании смогут подключить для звонков в Rakuten Viber свой обычный номер колл-центра или назначить новый.