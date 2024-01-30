Viber запустил в Украине функцию бизнес-звонков

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 января 2024, 14:35 Читати українською

Viber запустил в Украине функцию бизнес-звонков

Rakuten Viber объявил о запуске бизнес-звонков в Украине. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Rakuten Viber объявил о запуске бизнес-звонков в Украине.
Фото: Viber

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Бизнес-звонки у Viber — новый инструмент для общения между компаниями и их клиентами в приложении», — говорится в сообщении.

Бренды получают новый канал для контакта с клиентами. Пользователи смогут бесплатно звонить по стационарным и коротким номерам компаний в приложении Viber.

Опросы показывают, что 91% потребителей предпочитают бренды, которые предлагают возможность позвонить или отправить сообщение.

«Благодаря новому инструменту клиенты сами смогут выбирать канал, по которому они хотят связаться с брендом. Компании в свою очередь получают новый инструмент для эффективной обработки запросов клиентов в удобном месте, что в конечном счете улучшает взаимодействие с клиентами», — отметили в Viber.

Читайте также: 50% украинцев не интересуются кибербезопасностью, 43% никак не защищают свои персональные данные — опрос Viber

Некоторые компании в Украине уже подключили бизнес-звонки в Viber, в том числе Сбербанк, сеть аптек «Желаем Здоровья» и другие.

Все бизнес-звонки будут бесплатными для пользователей Viber, независимо от их местоположения. Компании смогут подключить для звонков в Rakuten Viber свой обычный номер колл-центра или назначить новый.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
mlp711141
mlp711141
30 января 2024, 15:30
#
Лучше бы для телеграма был этот сервис
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Робин Гуд и 14 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами