Количество владельцев криптоактивов достигло 580 млн, FTX продала акции GBTC на $1 млрд: что нового на рынке

Компания Crypto.com опубликовала отчет об аудитории криптотрасли и отметила значительное увеличение количества владельцев цифровых активов.

Согласно имеющейся информации, в 2023 году этот показатель вырос на 34%. За 12 месяцев количество пользователей криптоактивов увеличилось с 423 млн до 580 млн человек по всему миру, говорится в документе.

«Принятие криптовалют в 2023 году достигло новых рубежей вопреки макроэкономическим факторам. Это не помешало дальнейшему усилению монетарной политики западными центральными банками, длительному военному конфликту в Европе и противостоянию на Ближнем Востоке, а также долгосрочным последствиям пандемии», — отмечают в Crypto.com.

Согласно методологии подсчета компании следует, что за 2023 год пользовательская база Ethereum выросла с 89 млн до 124 млн человек. Показатель вырос на 39%.

Что касается биткоин-сообщества, то количество владельцев первой криптовалюты выросло с 222 млн до 296 млн пользователей, говорится в отчете. В этом случае показатель показал увеличение на 33%.

Эксперты Crypto.com отметили, что прирост количества владельцев криптоактивов связан с такими факторами, как:

Примечательно, что 40% владельцев первой криптовалюты также владеют Ethereum. При этом 42% пользовательских портфелей не имеют ни биткоина, ни Ethereum.

Многофакторную аутентификацию в X-профиле Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) отключили накануне публикации фейковой новости об одобрении спотовых биткоин-ETF. Об этом говорится в заявлении регулятора.

«Через два дня после инцидента и консультации с оператором связи, SEC установила, что несанкционированная сторона получила контроль над номером мобильного телефона, связанного с учетной записью, в результате очевидной атаки с подменой SIM-карты», — заявили в ведомстве.

Согласно расследованию, получив контроль над номером телефона, злоумышленник сразу изменил пароль от аккаунта. Правоохранители расследуют подробности несанкционированного доступа.

SEC также сообщила, что за шесть месяцев до атаки сотрудник удалил многофакторную аутентификацию из-за проблем с доступом к профилю. Все ступени безопасности были восстановлены только после взлома.

Комиссия не выявила никаких доказательств того, что злоумышленник получил доступ к другим системам, данным или учетным записям в социальных сетях регулятора.

Напомним, 10 января неизвестные получили контроль над X-аккаунтом SEC и выложили фейковую новость об одобрении спотового биткоина-ETF, вызвав высокую волатильность на рынке.

Компания CoinShares представила еженедельный отчет о финансовых потоках в инвестиционных продуктах на базе криптовалют в период с 13 по 19 января. Эксперты сообщили об оттоке средств на сумму $20,8 млн.

Согласно данным, за неделю отток капитала из криптопродуктов, связанных с первой криптовалютой, составил $24,7 млн, из Ethereum — $13,6 млн. Однако эксперты зафиксировали поступление средств на сумму $12,7 млн в продукты, позволяющие открывать шорт-позиции на биткоине.

Аналитики также отметили, что за незначительным оттоком средств «прячутся» очень высокие объемы торгов в США, этот показатель за неделю составил $11,8 млрд.

По данным экспертов, отток средств из фонда GBTC от компании Grayscale Investments составил $2,22 млрд. Однако в ETF от iShares и Fidelity поступило $931,1 млн и $860,4 млн соответственно. Приток средств в новые ETF с момента запуска составил $4,13 млрд, отметили в CoinShares.

Кроме того, аналитики заявили, что приток средств в США составил $263 млн, в то время как отток в Канаде и Европе суммарно составил $297 млн.

«Это дает основания предположить, что произошла незначительная миграция активов в США, где комиссии сейчас более конкурентоспособны», — говорится в отчете.

Потерпевшая крушение криптовалютная биржа FTX продала акции спотового биткоина ETF компании Grayscale Investments на сумму около $1 млрд. Об этом сообщает CoinDesk.

По имеющейся информации, с момента запуска инвестиционного криптофонда в январе 2024 года фирма реализовала 22,3 млн. GBTC. Эта продажа, вероятно, является частью процедуры банкротства. В ноябре 2023 года суд постановил, что FTX может начать реализацию активов, содержащихся в трастах.

Спотовый биткоин-ETF Grayscale является лидером по оттоку капитала среди инвестиционных криптофондов этой категории. Старший аналитик Bloomberg Intelligence по ETF Эрик Балчунас заявил, что продукт потерял $2,8 млрд с момента запуска.

LATEST: Недостаток $GBTC читать -$590m из-за gash friday, Nine overwhelmed it w/ +$623m (3rd best day), $IBIT & $FBTC both >$200m при $BTCO & $HODL had their best hauls to date . TOT NET FLOWS stand at +$1.2b как Nine's aum hit $4b vs GBTC's -$2.8b, upping aum share to 14%. pic.twitter.com/nB57H8Ro8s