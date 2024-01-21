Внешнеполитическое ведомство Европейского Союза представило странам-членам предложение обновить фонд, оказывающий военную поддержку Украине, поскольку ЕС переходит от подачи оружия из существующих запасов к закупке новых. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ.
ЕС предлагает реформировать Фонд военной помощи Украине на 5 миллиардов евро — Bloomberg
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
В документе излагаются условия создания ранее предложенного Фонда помощи Украине с годовым бюджетом около 5 млрд евро, о котором правительства ЕС не смогли договориться.
Согласно текущему механизму финансирования, известному как Европейский фонд мира (EPF), страны-члены получают возмещение за оружие, которое они посылают Украине. Размер фонда несколько раз увеличивался, но решение о выделении и выплате средств требует единодушной поддержки.
После полномасштабного вторжения России в Украину было одобрено 7 пакетов финансовой помощи на общую сумму 3,5 млрд евро, а также 2 млрд евро на поставку боеприпасов.
Страны-члены спорили по поводу ставок возмещения и использования механизма для компенсации закупок. Кроме того, Венгрия заблокировала восьмой транш финансирования для компенсации странам ЕС за поставку оружия Украине.
Дипломатические представители нескольких стран, в том числе Германии, на встрече в среду предположили, что Европейский фонд мира в том виде, в котором он создан, становится менее эффективным, поскольку в будущем больше поставок будет осуществляться за счет вновь приобретенного оружия, а не из имеющихся запасов. .
Другие страны-члены предпочли бы, чтобы фонд помощи был включен в Европейский фонд мира. Некоторые страны хотят продлить действие текущего механизма.
Что предлагают в ЕС
Предложение направлено на согласование разных позиций путем изменения управления фондом. Это будет включать в себя фиксацию ставок возмещения и предоставления более высокого бонуса за совместные инициативы между европейской и украинской промышленностью.
В частности, в проекте говорится и о том, что возмещение за поставки со складов и односторонние закупки будут постепенно отменены.
Фонд будет иметь два основных направления:
- предоставление летальной и нелетальной поддержки Украине путем совместных закупок через европейскую промышленность;
- продолжение тренировок и оснащение украинских войск.
Планируется, что фонд будет удовлетворять насущные потребности Украины в артиллерии, боеприпасах, БПЛА, а также средствах ПВО. В частности, речь идет и о нелетальной помощи — разминировании, военно-медицинском обеспечении и кибербезопасности.
Также отмечается, что привлечение неевропейского вооружения и услуг к работе ЕС по подготовке и оснащению украинских войск должно рассматриваться в каждом конкретном случае.
Комментарии - 2
На деле нужно внимательно читать статьи ниже и особенно почему Германия блокирует выделение оружия через EPF. ФРГ было крупнейшим военным донором Украины из ЕС во время войны. Хотя экономика Франции близка к Германии, но по факту Макрон прислал нам оружия менее чем на 300 миллионов евро, т. е. скорее символически. Немцы же прислали оружия на несколько миллиардов евро и по факту у них Бундесвер уже вошел в стадию разоружения. Нет у них уже больше оружия отправки на Украину, его нужно производить. Однако EPF не финансирует производство оружия для Украины. Поэтому даже если немцы хотят послать современное ПВО Украине, то производство всех этих IRISок в реале за счет Германии целиком. Макрон же наоборот хочет послать разный металлолом в Украину, у него там есть музейные САУ типа AUF1 производства 1970х. На место их он может заказать Цезарей, но уже французской армии.
Вся эта грызня на 5 ярдов смотрится особенно херово на фоне 100 ярдов военных расходов Путина в его бюджете на 2024й. Без США вряд ли ЕС потянет войну, будем честны.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024−01−19/eu-proposes-revamp-of-5-billion-ukraine-military-aid-fund
https://www.dw.com/en/how-germany-fudges-the-math-on-nato-and-ukraine/a-68038674