ЕС предлагает реформировать Фонд военной помощи Украине на 5 миллиардов евро — Bloomberg

Внешнеполитическое ведомство Европейского Союза представило странам-членам предложение обновить фонд, оказывающий военную поддержку Украине, поскольку ЕС переходит от подачи оружия из существующих запасов к закупке новых. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В документе излагаются условия создания ранее предложенного Фонда помощи Украине с годовым бюджетом около 5 млрд евро, о котором правительства ЕС не смогли договориться.

Согласно текущему механизму финансирования, известному как Европейский фонд мира (EPF), страны-члены получают возмещение за оружие, которое они посылают Украине. Размер фонда несколько раз увеличивался, но решение о выделении и выплате средств требует единодушной поддержки.

После полномасштабного вторжения России в Украину было одобрено 7 пакетов финансовой помощи на общую сумму 3,5 млрд евро, а также 2 млрд евро на поставку боеприпасов.

Страны-члены спорили по поводу ставок возмещения и использования механизма для компенсации закупок. Кроме того, Венгрия заблокировала восьмой транш финансирования для компенсации странам ЕС за поставку оружия Украине.

Дипломатические представители нескольких стран, в том числе Германии, на встрече в среду предположили, что Европейский фонд мира в том виде, в котором он создан, становится менее эффективным, поскольку в будущем больше поставок будет осуществляться за счет вновь приобретенного оружия, а не из имеющихся запасов. .

Другие страны-члены предпочли бы, чтобы фонд помощи был включен в Европейский фонд мира. Некоторые страны хотят продлить действие текущего механизма.

Что предлагают в ЕС

Предложение направлено на согласование разных позиций путем изменения управления фондом. Это будет включать в себя фиксацию ставок возмещения и предоставления более высокого бонуса за совместные инициативы между европейской и украинской промышленностью.

В частности, в проекте говорится и о том, что возмещение за поставки со складов и односторонние закупки будут постепенно отменены.

Фонд будет иметь два основных направления:

предоставление летальной и нелетальной поддержки Украине путем совместных закупок через европейскую промышленность;

продолжение тренировок и оснащение украинских войск.

Планируется, что фонд будет удовлетворять насущные потребности Украины в артиллерии, боеприпасах, БПЛА, а также средствах ПВО. В частности, речь идет и о нелетальной помощи — разминировании, военно-медицинском обеспечении и кибербезопасности.

Также отмечается, что привлечение неевропейского вооружения и услуг к работе ЕС по подготовке и оснащению украинских войск должно рассматриваться в каждом конкретном случае.