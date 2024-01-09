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9 января 2024, 18:49 Читати українською

В прошлом году украинцы открыли через «Дию» более 229 тысяч новых ФОПов

В 2023 году украинцы открыли через «Действие» более 229 тысяч новых ФОП. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В 2023 году украинцы открыли через «Действие» более 229 тысяч новых ФОП.
Фото: armyinform.com.ua

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Больше всего ФОП украинцы открыли в сферах:

  • IТ,
  • оптовой торговли,
  • салонов красоты.

Больше новых бизнесов зарегистрировали в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.

«Кстати, открыть ФОП через „Дию“ — воспользоваться самой быстрой в мире автоматической услугой регистрации бизнеса без бюрократии и скучной бумажной работы. А в ближайшее время у „Действия“ появится „єМалятко для бизнеса“ — е-Підприємець», — добавил Федоров.

Читайте также: Как изменились налоги для ФЛП с 1 января

Напомним

«Минфин» писал, что более 300 тысяч регистраций новых ФЛП и 37 тысяч новых компаний было зафиксировано в Украине за 2023 год.

Источник: Минфин
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