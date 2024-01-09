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9 января 2024, 8:50 Читати українською

Дефицит лекарств: может ли он угрожать Украине из-за войны и блокирования границ

Осенью прошлого года украинцы начали получать письма якобы от Министерства здравоохранения о том, что стране грозит дефицит лекарств. Это происходило в то время, когда польские дальнобойщики заблокировали границу с нашим государством, а в Словакии и Венгрии возникла такая угроза. Вскоре Минздрав официально сообщил, что не посылал подобных предостережений — проблем с лекарствами в Украине нет, и только российская пропаганда пытается разогнать панику. «Минфин» разобрался, может ли действительно возникнуть дефицит лекарств, и готовы ли украинские аптеки к такому развитию событий.

Проблем с лекарствами в Украине нет

Когда в Украине возникал дефицит лекарств

В последние годы наше государство несколько раз сталкивалось с угрозой нехватки лекарственных препаратов; рассмотрим, что становилось причиной этого.

Пандемия COVID-19

Первый случай заражения коронавирусом в Украине был зафиксирован в начале марта 2020 года, а уже в середине этого месяца Кабмин ввел карантин, пытаясь ограничить передвижение и общение людей.

Тогда дефицит лекарственных средств возник вследствие сочетания нескольких факторов: большое количество больных одновременно нуждались в медицинской помощи, а также значительное количество граждан пытались запастись лекарствами на всякий случай.

Ситуация усугублялась сложностями производства лекарств из-за закрытия компаний на карантин во всем мире и нарушением логистических связей. Как следствие, импорт лекарственных средств только в мае 2020 года рухнул более чем на 40%. Украинские фармкомпании хотя и наращивали производство, но не могли покрыть дефицит, в том числе из-за трудностей получения компонентов, которые традиционно доставлялись из-за границы.

Особенно остро ощущался дефицит лекарств, которые были необходимы для лечения непосредственно коронавируса. Как рассказывали работники аптек, по протоколам для этого использовали 50 названий лекарственных средств, но до 30% из них не хватало, или и вовсе не было на рынке.

Полномасштабное российское вторжение

После начала полномасштабных боевых действий в феврале 2022 года миллионы украинцев пытались создать запасы лекарств. По данным аналитической компании Proxima Research, уже в первый день вторжения продажи в аптеках выросли примерно в два раза, по сравнению с данными годичной давности. К тому же, в последующие дни продажи лекарств также продолжали неумолимо расти.

В этот период больше всего покупали средства для лечения артериальной гипертензии, противовоспалительные и противопростудные, препараты для лечения диабета, а также различные виды антибиотиков.

На этом фоне, по данным Гослекслужбы, в первые дни полномасштабной войны из 23 тыс. аптек продолжали работать лишь около 10%. «Основная причина этого — отток кадров. 97% персонала аптек — это женщины, многие из которых уехали, спасая детей», — объясняли в ведомстве. Для того, чтобы решить этот вопрос, даже были упрощены правила допуска к работе в аптеках.

Кроме того, возникли логистические проблемы. Многие складские помещения были повреждены или находились на оккупированной территории. Иностранные транспортные компании боялись ехать в Украину, а движение внутри страны было существенно осложнено.

В итоге, еще в конце марта в государстве ощущался дефицит препаратов для снижения артериального давления, некоторых позиций инсулина, успокоительных. Кроме того, время от времени, с появлением информации о возможном ядерном ударе или аварии на АЭС, возникала нехватка препаратов на основе йода.

«В первые месяцы полномасштабного вторжения были определенные логистические проблемы у наших поставщиков, не во все города была доставка товаров, поставщики отказывались ездить в прифронтовые города. Часть этих проблем мы решали усилиями нашей собственной логистики, но некоторые товары все же отсутствовали. Глобальных проблем удалось избежать благодаря остаткам лекарств в аптеках и замене препаратов на аналоги», — рассказал «Минфину» заместитель коммерческого директора сети аптек АНЦ Алексей Кузьменко.

Разрешить кризис с медицинскими препаратами в начале войны удалось благодаря постепенному налаживанию логистики и освобождению значительных территорий на севере Украины. Также, уже в марте Правительство упростило условия импорта и ввоза препаратов, зарегистрированных на других рынках.

В мае Верховная Рада запретила поставки лекарств из рф и беларуси. В том числе, в тех случаях, когда на эти страны приходился только один из циклов производства. Сообщалось, что в результате этих ограничений под запрет могут попасть до 700 наименований лекарственных препаратов.

В то же время, особого веса на рынке они не занимали, а процесс их замены прошел довольно безболезненно. В частности, как объясняют в сети АНЦ, их сотрудничество с производителями из россии и беларуси было пересмотрено сразу после аннексии Крыма, а потому на конец 2021 года общая доля продаж производителей из этих стран составляла менее 1%. «На сегодняшний день мы полностью исключили из продаж этих производителей, а тот небольшой перечень товаров, который был в продажах, удалось заменить в очень короткие сроки», — отметил Алексей Кузьменко.

Зависит ли Украина от импорта лекарств

В начале ноября польские дальнобойщики начали блокировать украинскую границу, настаивая на ужесточении требований к работе водителей из нашего государства. В этих условиях особенно важно понимать, способна ли Украина самостоятельно обеспечить себя лекарствами.

Различные исследования рынка демонстрируют отличную статистику, но, в целом, все сходятся на одном — около половины объема проданных лекарственных средств на нашем рынке было изготовлено в Украине.

Так, по данным Proxima Research, в прошлом году лекарственные препараты украинского производства занимали долю 66% в упаковках и 37% в денежном выражении. В свою очередь, как сообщает сеть АНЦ, доля продаж украинских лекарственных препаратов составляет 52,5% в упаковках и 47% в деньгах.

«Конечно, есть импортные лекарства, у которых нет аналогов у наших производителей, но, по моему мнению, базовую аптечку потребитель может собрать от украинского производителя», — говорит Алексей Кузьменко. К тому же, по его словам, продажи украинских лекарств растут.

«Наращивание доли украинских лекарственных средств на рынке — стратегическая задача для страны, ведь это гарантирует наличие лекарств в кризисные периоды. Сегодня 7 из 10 крупнейших по объемам продаж фармацевтических компаний — украинские», — отмечает начальник отдела аналитики и цифровых инноваций фармацевтической компании «Дарница» Сергей Кольчик.

Повлияло ли блокирование границ на производство лекарств

В Украине лекарственные препараты часто производятся из иностранных составляющих. В то же время, блокирование польской границы к значительным сложностям их ввоза не привело.

«Импортная составляющая наших лекарственных препаратов составляет около 80%. Почти со всего мира — США, Японии, Китая, стран Европы — к нам едут действующие и вспомогательные вещества, первичная упаковка (флаконы, ампулы, шприцы и т. п.). Из-за блокирования украинско-польской границы сроки поставки импорта увеличились на 5−8 дней, а экспорта продукции — на 10−12 дней. Однако, пока у нас нет значительных прямых убытков», — рассказали «Минфину» в компании «Фармак».

Производитель уже подстроился к нынешним трудностям — в частности, заранее заказывает сырье и материалы, строит новые логистические цепочки.

Как к рискам готовятся аптеки

«В аптечных сетях нет дефицита ни одной группы препаратов. У пациентов есть доступ к оригинальным и качественным генерическим лекарственным средствам. Все лекарства поставляются в аптеки как от украинских, так и от иностранных фармкомпаний», — уверяют в Минздраве.

В аптечных сетях также подтверждают, что проблем с поставками нет. «Мы пока не почувствовали, чтобы блокирование границ повлияло на дефицит лекарств. Работа в нынешних реалиях подготовила и производителей, и поставщиков, и аптеки к быстрой адаптации к изменению внешних факторов», — подчеркивает Алексей Кузьменко.

В АНЦ объясняют, что запас товара в аптеках составляет в среднем 30−35 дней, к тому же есть дополнительные запасы лекарств на складах. Поэтому в сети готовы к ситуативным проблемам с дефицитом лекарств, если они будут возникать.

В конце октября польские перевозчики ослабили блокирование границы, пропуская больше грузовиков в Украину. Также, по словам премьер-министра Польши Дональда Туска, в ближайшее время блокирование может быть приостановлено. А это значит, что украинский фармацевтический рынок близок к окончательному решению этой проблемы.

Источник: Минфин
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