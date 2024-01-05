В Китае стала банкротом крупная финкомпания: она была центральной в теневой банковской системе

Китайский финансовый конгломерат Zhongzhi Enterprise Group Co. подал заявление о банкротстве и ликвидации в связи с «полной неплатежеспособностью». Об этом пишет Financial Times.

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В заявлении, поданном в суд Пекина, финкомпания заявила, что не имеет возможности погасить долги.

Еще в ноябре Zhongzhi сообщала инвесторам, что балансовая стоимость ее активов по результатам аудита составляет 200 млрд юаней ($28 млрд), а обязательства — около 460 млрд юаней.

Zhongzhi была одним из крупнейших частных игроков на китайском рынке управления состоянием (wealth management) и на пике своей деятельности управляла активами на сумму свыше $140 млрд.

Крах компании, занимавшей центральное место в теневой банковской системе Китая, связан, в частности, со спадом на рынке недвижимости и усугубляет опасения, что и другие представители финсектора могут испытывать сложности, пишет FT.