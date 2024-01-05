Цены на нефть выросли на фоне положительных новостей об инфляции в США и подготовке США к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $0,31 до $77,90 за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на $0,43 до $72,62.

«Хотя протокол заседания ФРС не содержал прямых указаний на то, когда может начаться снижение процентных ставок, дискуссии свидетельствовали об ощущении того, что инфляция находится под контролем, а также об увеличении обеспокоенности рисками, которые «чрезмерно ограничительная» монетарная политика может нести для экономики «, — говорится в сообщении.

Кроме того, обеспокоенность предложения также вызывают события на Ближнем Востоке, где израильские войска планируют более целенаправленный подход на севере своей страны и дальнейшее преследование лидеров ХАМАС на юге.

Для урегулирования конфликта госсекретарь США Энтони Блинкен 4 января отправился на Ближний Восток, чтобы провести там неделю дипломатических переговоров.

Согласно данным Управления энергетической информации США запасы бензина на прошлой неделе продемонстрировали самый высокий недельный рост за последние 30 лет, в то время как поставки дистиллятов, являющихся индикатором спроса, упали до самого низкого уровня с 1999 года.

Однако «медвежьи» данные были нивелированы геополитическими опасениями, надеждами на экономическое восстановление после возможного снижения процентных ставок и непрерывными проблемами в судоходстве.