Sense Bank подытожил банковские показатели 2023 года

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 декабря 2023, 15:00 Читати українською

Sense Bank подытожил банковские показатели 2023 года

В конце года Sense Bank традиционно делится достижениями и показателями. Анализ ключевых бизнес-направлений свидетельствует о росте доверия действующих и потенциальных клиентов в Sense Bank. В 2023 году банку удалось улучшить свои главные позиции и обеспечить дальнейший рост.

В конце года Sense Bank традиционно делится достижениями и показателями.

Sense Bank

  • +454 384 новых Sense-карт

2023-й — во многих смыслах стартовый для Sense Bank: первый полный год после ребрендинга, несколько месяцев государственного статуса — в общем-то, изменения были глубокими и заметными. Статистика свидетельствует — эти изменения привлекательны для клиентов: в 2023 году новая карточка создавалась в среднем каждые 1,15 минуты.

Это один из ключевых показателей любого банка, и в 2023 году количество вкладов в Sense Bank выросло более 50% по сравнению с 2022 годом. Проверить доступные варианты депозитов можно на сайте.

  • 22+ млн p2p-операций

Каждую минуту 2023 года банк регистрировал в среднем 42 перевода с карты на карту. Ближе к концу года делать это стало еще удобнее, ведь переводы превратились в мессенджер.

  • 5 лет Cash'u Club

За это время программой лояльности успели воспользоваться 740 000 человек, получивших 610 млн гривен кэшбека реальными деньгами на счет и выигравших 3388 призов: хотя бы раз что-то выигрывал каждый 83-й участник Cash'u Club.

Sense SuperApp

  • 25 обновлений цифрового банка

Команда разработки сохранила динамику обновлений «примерно раз в 2 недели». В 2023-м Sense SuperApp сохранил стабильность работы, улучшил имеющийся функционал и получил свежий.

  • 73 новые функции

Главная новинка — финансовый мессенджер: логика перевода денег была создана заново, став при этом еще проще и нагляднее. Другие конфигурации касаются практически всех разделов цифрового банка.

Помощь

  • 63 млн грн прямой банковской помощи фронту

На эти деньги Sense Bank адресно помог защитницам и защитникам Украины более эффективно уничтожать врага и лучше беречь себя. О старте инициативы помощи рассказали на сайте почти год назад. В 2023-м главной статьей банковских закупок для фронта стали дроны — пожалуй, самое «горячее» оружие этого периода войны.

  • 176+ млн грн донатов клиентов

Их можно делать на специальной странице в Sense SuperApp.

  • Облигации почти на 5 миллиардов гривен

Это блестящий инструмент, выгодный для всех сторон: государство получает деньги и прямо использует их в воюющей экономике Украины, а вложивший их клиент по истечении оговоренного срока — вложенную сумму + дивиденды.

Сеть коворкингов Sense Hub

  • 27+ тысяч посетителей

Сеть креативных коворкингов существует не первый год и успела завести ядро страстных поклонников, знающих адреса наизусть: Ярославов Вал, 7 в Киеве и площадь Рынок, 26 во Львове. Владельцы Sense-карт ежемесячно получают несколько бесплатных билетов, проверить наличие которых можно прямо в Sense SuperApp.

  • 132 события

Такой плотности мероприятий, как в 2023-м, еще не было. К привычным лекциям и мастер-классам добавились артвыставки, благотворительные ярмарки, концерты, дни обмена книгами, турниры для геймеров, квесты и даже кинопоказы.

Бонусные факты

  • 940+ тысяч диалогов с командой поддержки

Во всех доступных каналах: в текстовом чате, по телефону и в видеочате.

  • 1+ млрд грн по программе «Доступные кредиты 5−7−9%»

Sense Bank присоединился к программе в сентябре 2023 года. Интересны показатели и в других госпрограммах, активным партнером которых становится Sense Bank: функциями «єВідновлення» за 7 месяцев воспользовались 22+ тысяч клиентов, а количество новых клиентов в «єОселя» превысило 15 тысяч человек.

  • 3 530 290 бонусов Cash'u на ВСУ

Одной из первых «военных» функций Sense SuperApp в конце февраля и начале марта 2022 года была возможность прямого перевода накопленных бонусов на нужды защитников и защитниц Украины. В 2023 году это сделало 53 460 клиентов Sense Bank на сумму, указанную выше.

  • 48 заказанных из-за границы Sense-карт

Напомним, теперь украинки и украинцы могут заказывать пластиковые Sense карты из стран цивилизованного мира, а Sense Bank с партнерами их быстро доставляет. Топ-5 направлений для нового «пластика» пока таков — Польша, Германия, Грузия, Болгария, Франция.

  • 26 отделений в зонах постоянных обстрелов

Несокрушимые коллеги работают в Харькове, Днепре, Запорожье, Никополе, Чугуеве и Херсоне. Отдельно вспомним коллег из Покровского: это первое отделение Sense Bank, которое открылось в Донецкой области после полномасштабного вторжения и уже обслуживает более 5 тысяч дончан. Актуальный список всех работающих отделений Sense Bank можно найти по ссылке.

  • 54% отделений в программе Power Banking

Участие Sense Bank в этой программе за 2023-й было расширено далеко за пределы норматива НБУ в 35% — теперь это 75 отделений, в том числе 53 универсальных и 22 в сети «Эпицентр». Вот их перечень.

Слава Украине! С Новым годом!

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами