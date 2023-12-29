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29 декабря 2023, 9:33 Читати українською

НБУ в следующем году проведет проверки по вопросам информационной безопасности и киберзащиты в семи банках

Национальный банк Украины в 2024 году проведет проверки по вопросам информационной безопасности, киберзащиты и предоставления квалифицированных электронных доверительных услуг в 7 банках. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк Украины в 2024 году проведет проверки по вопросам информационной безопасности, киберзащиты и предоставления квалифицированных электронных доверительных услуг в 7 банках.
Фото: НБУ

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Какие банки проверит НБУ

Проверки указанных банков определены Планом проведения инспекционных проверок банков на 2024 год и, в частности, будут включать вопросы информационной безопасности и киберзащиты.

«Это будет способствовать актуализации и совершенствованию банками собственных возможностей для реагирования на современные киберугрозы, а также укреплению киберустойчивости как банков в частности, так и банковской системы», — говорится в сообщении НБУ.

Проверки будут проходить с учетом имеющейся у Национального банка информации о фактах, событиях и обстоятельствах работы банков, учитывая особенности их функционирования, характер и объемы предоставления банковских, финансовых услуг, осуществление других видов деятельности.

Проверки по соблюдению требований банковского законодательства в сфере электронных доверительных услуг будут осуществляться только в отношении банков — квалифицированных провайдеров электронных доверительных услуг, сведения о которых внесены в Доверительный список по представлению удостоверяющего центра.

Источник: Минфин
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