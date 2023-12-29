Национальный банк Украины в 2024 году проведет проверки по вопросам информационной безопасности, киберзащиты и предоставления квалифицированных электронных доверительных услуг в 7 банках. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ в следующем году проведет проверки по вопросам информационной безопасности и киберзащиты в семи банках
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Какие банки проверит НБУ
- Универсал Банк (первый квартал);
- Банк Альянс (второй квартал);
- ПриватБанк (второй квартал);
- Банк инвестиций и сбережений (третий квартал);
- Сбербанк (третий квартал);
- Банк Кредит Днепр (четвертый квартал);
- Прокредит Банк (четвертый квартал).
Проверки указанных банков определены Планом проведения инспекционных проверок банков на 2024 год и, в частности, будут включать вопросы информационной безопасности и киберзащиты.
«Это будет способствовать актуализации и совершенствованию банками собственных возможностей для реагирования на современные киберугрозы, а также укреплению киберустойчивости как банков в частности, так и банковской системы», — говорится в сообщении НБУ.
Проверки будут проходить с учетом имеющейся у Национального банка информации о фактах, событиях и обстоятельствах работы банков, учитывая особенности их функционирования, характер и объемы предоставления банковских, финансовых услуг, осуществление других видов деятельности.
Проверки по соблюдению требований банковского законодательства в сфере электронных доверительных услуг будут осуществляться только в отношении банков — квалифицированных провайдеров электронных доверительных услуг, сведения о которых внесены в Доверительный список по представлению удостоверяющего центра.
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