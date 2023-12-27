«Вам посылка»: Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме

Злоумышленники распространяют фейковые SMS-сообщения о поступлении посылок от имени известного украинского почтового сервиса. Уведомления содержат фишинговые ссылки на подконтрольные мошенникам ресурсы. Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции.

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Подробности

Аферисты убеждают жертву перейти по ссылке на подконтрольный им ресурс и ввести данные своей банковской карты (имя владельца, номер, CVV-код и срок действия).

В дальнейшем злоумышленники покупают разные товары онлайн, используя для расчета незаконно полученные данные граждан.

Также, имея такие сведения, мошенники могут оформить возврат уже заказанных товаров, присваивая средства со счетов жертв.

Как не стать жертвой мошенников

Киберполиция призывает следовать следующим советам:

не переходите по сомнительным гиперссылкам;

получайте данные о поступлении посылки на только официальном сайте почтового сервиса или в приложении;

проверяйте правильность URL сайта перед вводом конфиденциальных данных — даже малейшее несоответствие может означать, что пользователь попал на фишинговый сайт;

заведите отдельную интернет-карту для онлайн-шопинга, на которую переводите только ту сумму, необходимую для оплаты;

платите деньги после получения товара, чтобы минимизировать риски потери денежных средств;

не сообщайте сторонним лицам коды-подтверждения, приходящие в SMS-сообщениях или непосредственно в приложения;

При разглашении платежной информации мошенникам — немедленно обратитесь в банк и заблокируйте карту.

Напомним

«Минфин» писал, что в Национальной полиции предупредили украинцев о новой мошеннической схеме, возникшей из-за того, что в Украине не работали сервисы оператора мобильной связи «Киевстар».