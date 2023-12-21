Хакеры из украинского движения It army of Ukraine заявили об успешной атаке на серверы Битрикс 24, сервиса, которым пользуются такие крупные российские компании, как «Роснефть». Об этом сообщает It army of Ukraine на своем канале в Telegram.
Украинские хакеры атаковали российский сервис Битрикс
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Атака на Битрикс 24
Поражён в основном сервер на территории СНГ. В It army of Ukraine отметили, что более 40% пользователей CRM-систем (управление отношениями с клиентами), среди которых такие гиганты, как «роснефть», имеют большие проблемы с клиентами.
«Это десятки или даже сотни миллионов долларов убытков для экономики врага, но зависит от того, как долго мы их продержим», — отмечают украинские хакеры.
Напомним
Как писал «Минфин», 18 декабря украинские хакеры атаковали 15 сайтов компаний по случаю Дня российских ракетных войск.
Источник: Минфин
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Комментарии - 5
Будь-яка компетентна людина знає, що надійність системи безпеки дорівнює надійності людини, яку можуть купити або залякати, щоб отримати її доступи або пристрій. Це означає, що ти хоть лусни, але коли умовний Вася продав свій пароль та телефон для двофакторки кацапні, ти можеш тільки реагувати…