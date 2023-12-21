Украинские хакеры атаковали российский сервис Битрикс

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Атака на Битрикс 24

Поражён в основном сервер на территории СНГ. В It army of Ukraine отметили, что более 40% пользователей CRM-систем (управление отношениями с клиентами), среди которых такие гиганты, как «роснефть», имеют большие проблемы с клиентами.

«Это десятки или даже сотни миллионов долларов убытков для экономики врага, но зависит от того, как долго мы их продержим», — отмечают украинские хакеры.

Напомним

Как писал «Минфин», 18 декабря украинские хакеры атаковали 15 сайтов компаний по случаю Дня российских ракетных войск.