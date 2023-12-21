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21 декабря 2023, 9:44 Читати українською

Украинские хакеры атаковали российский сервис Битрикс

Хакеры из украинского движения It army of Ukraine заявили об успешной атаке на серверы Битрикс 24, сервиса, которым пользуются такие крупные российские компании, как «Роснефть». Об этом сообщает It army of Ukraine на своем канале в Telegram.

Хакеры из украинского движения It army of Ukraine заявили об успешной атаке на серверы Битрикс 24, сервиса, которым пользуются такие крупные российские компании, как «Роснефть».
Фото: depositphotos.com

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Атака на Битрикс 24

Поражён в основном сервер на территории СНГ. В It army of Ukraine отметили, что более 40% пользователей CRM-систем (управление отношениями с клиентами), среди которых такие гиганты, как «роснефть», имеют большие проблемы с клиентами.

«Это десятки или даже сотни миллионов долларов убытков для экономики врага, но зависит от того, как долго мы их продержим», — отмечают украинские хакеры.

Напомним

Как писал «Минфин», 18 декабря украинские хакеры атаковали 15 сайтов компаний по случаю Дня российских ракетных войск.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+15
Валерка Котовский
Валерка Котовский
21 декабря 2023, 9:48
#
Ой опять этот пиар?) Это не те ли хакеры которых американцы спалили что живут в укр и доят европу ломая их систему защиты ? :D
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0
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
21 декабря 2023, 10:02
#
После провала с Киевстаром надо же что-то вбрасывать для побед))) Все показали свою некомпетентность, а теперь такие вот мы тут что-то взломали…
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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
21 декабря 2023, 10:18
#
Зазвичай, найкомпетентніші люди країни сидять десь в коментах та працюють таксистом або охороняють АТБ.
Будь-яка компетентна людина знає, що надійність системи безпеки дорівнює надійності людини, яку можуть купити або залякати, щоб отримати її доступи або пристрій. Це означає, що ти хоть лусни, але коли умовний Вася продав свій пароль та телефон для двофакторки кацапні, ти можеш тільки реагувати…
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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
21 декабря 2023, 10:48
#
Так, це тобі не криптою арбітражити по купленому гуртом гайду…
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0
KValera
KValera
21 декабря 2023, 10:45
#
Троє дітей Міністра оборони України Рустема Умєрова стали громадянами США Про це свідчать дані з декларацій за 2021−22 роки, які були подані до НАЗК у грудні. В декларації за 2019 рік дружина та на той час двоє дітей подружжя вказані як громадяни України. Це напевно також хакери зробили.
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