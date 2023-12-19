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19 декабря 2023, 8:50 Читати українською

«Облака» против «шахедов». Как финучреждениям подготовиться к блекауту

С наступлением холодов и уменьшением светового дня усиливаются российские удары по украинской энергетике. Цель врага — не только лишить света дома, но и парализовать работу бизнеса и финансового сектора. Противостоять этим усилиям врага могут не только силы ПВО, но и использование современных технологий. «Минфин» рассказывает, как дата-центры и облачные сервисы способны обеспечить работу компаний даже в условиях полного блекаута.

Защитить финкомпании от блекаута помогут дата-центры

В ночь на 25 ноября 2023 года произошла одна из самых масштабных за время войны атак на украинскую инфраструктуру — враг запустил сразу 75 ударных дронов. 13 декабря он запустил по Киеву 10 баллистических ракет, все из которых были сбиты силами ПВО. Эти и другие удары не были неожиданностью. «Зима будет тяжелой», — за несколько недель до этого предупреждал Президент Украины Владимир Зеленский, понимая, что с приближением зимы рф попытается повторить прошлогодние удары по энергетике.

Несмотря на то, что абсолютное большинство российских дронов и ракет удается сбивать, энергетика все же страдает от ударов. «Несколько мощных магистральных линий электропередачи, которые питают Киев, были повреждены. Из-за этого были риски введения определенных ограничений электроснабжения на период восстановления этих линий», — отметил после одного из последних ударов глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

В условиях рисков блекаутов, компании и учреждения, от которых зависит жизнь страны, должны быть готовы к любым сценариям. В частности, как рассказал заместитель главы Нацбанка Алексей Шабан, банки должны обеспечить работу своих дата-центров, информационных систем и каналов связи при отсутствии электроэнергии на срок до 7 суток, а работу отделений — до 3 суток.

Стабильная работа дата-центров

Решить проблему доступа к данным даже в самый кризисный период может их сохранность в дата-центре. К примеру, дата-центр «ПАРКОВЫЙ», в случае полного отключения электроэнергии, обеспечит работу серверов и всей IТ-инфраструктуры в течение 10 дней даже без пополнения топлива для дизель-генераторов.

Банки могут физически разместить свои серверы непосредственно в дата-центре. Как объясняет технический директор ДЦ «ПАРКОВЫЙ» Сергей Забирко, оборудование будет находиться в специальных экранированных комнатах, которые сертифицированы, согласно требованиям Нацбанка № 243. Это означает, что система не только продолжит работать, в случае отключения света, но и в ней обеспечена безопасность благодаря прочным стенам и дверям, контролю доступа, защите от электромагнитного воздействия, влаги, пыли или огня.

Другой вариант обеспечения безопасности данных — их перенос в облачную инфраструктуру ДЦ «ПАРКОВЫЙ». Информация будет храниться на защищенном оборудовании в Киеве, Львове, или же в Литве, Польше или Германии. Время такого переноса зависит от особенностей и объема данных, готовности инфраструктуры заказчика, технической составляющей и наличия необходимого оборудования, которое поможет реализовать наилучшее решение под конкретный запрос.

«Работники банка не испытывают затруднений в работе ни во время, ни после переноса данных. Доступ к ним будет сохраняться 24/7», — отмечает архитектор облачных решений ДЦ «ПАРКОВЫЙ» Александр Ткаченко.

Облачные технологии для работников

Кроме обеспечения стабильного функционирования всей IТ-инфраструктуры, ДЦ «ПАРКОВЫЙ» предлагает услуги по обеспечению стабильного доступа к рабочим местам работников компании.

Для этого используются облачные рабочие места на базе VMware Horizon. На практике это означает, что все необходимые документы, программы, браузер с рабочими вкладками, пароли от различных инструментов хранятся на рабочем столе в «облаке». Работник же компании может войти на свое рабочее место с любого компьютера или даже смартфона.

Таким образом, если из-за проблем со светом работник не может быть в отделении, он сможет без проблем превратить свой домашний компьютер в рабочее место, или же взять ноутбук и пойти с ним в центр незламности или кафе, где есть генератор. Войдя в облачный сервис, работник увидит свое привычное рабочее место, все необходимые файлы, будет иметь доступ к данным.

Даже если необходимо использовать специализированное программное обеспечение, которого нет на домашнем компьютере, — его можно установить в «облаке», и благодаря этому иметь к нему доступ с любого компьютера.

Облачные рабочие места позволяют избежать не только проблем с энергоснабжением, но обеспечивают безопасность данных. Компьютер может сломаться, есть риск, что ноутбук украдут, но в этих случаях рабочая информация сохранится.

Как объясняет архитектор облачных решений ДЦ «ПАРКОВЫЙ» Александр Ткаченко, перенос рабочей среды в облачный сервис защищает информацию от хакерских атак благодаря надежным компонентам инфраструктуры дата-центра, у которой есть сертификат TIER III от Uptime Institute и которая создана для бесперебойной работы при любых сценариях. К тому же, злоумышленники не смогут получить доступ к данным, украв комп’ютер, — для входа предусмотрена двухфакторная аутентификация.

Еще одно преимущество облачного рабочего места — возможность быстро увеличить его мощность. Например, работнику понадобилось программное обеспечение, которое нуждается в более мощном компьютере, чем у него. В этом случае программу без проблем можно установить «в облаке», которое работает на мощном удаленном сервере.

Создать рабочее пространство в публичном «облаке» можно в течение 4 часов, но для комфортного взаимодействия клиента и технической команды ДЦ «ПАРКОВЫЙ» на этот процесс отводится 1 рабочий день. После этого работники смогут спокойно пользоваться новым рабочим местом, у составляющих которого самый высокий уровень физической и энергетической безопасности, и они не зависят от внешних источников электроэнергии или других внешних факторов.

Источник: Минфин
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