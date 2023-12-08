Главное за неделю: налогообложение банков, инфляция и рост биткоина

Законопроект позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет для финансирования военных расходов. По расчету Министерства финансов это принесет бюджету только за 2023 год 24−25 млрд грн, далее ожидается по 6−7 млрд грн.

Сколько придется платить банкам:

налогообложение сверхприбылей банков по результатам 2023 года будет осуществлено по ставке 50%;

начиная с 2024 года базовая ставка налога на прибыль для банков составит 25%.

Биткоин впервые за полтора года пробил отметку выше $40 000

Первая криптовалюта биткоин достигла максимума за полтора года, поднявшись выше $40 тысяч. На вечер 8 декабря BTC торгуется почти по $44 тысячи.

Банки заработали вдвое больше в 2023 году. Как изменился топ-10 банков в Украине

122,7 млрд грн заработали украинские банки за 10 месяцев 2023 года. Это уже более чем вдвое больше соответствующего периода 2021 года, когда прибыль составила 58,35 млрд грн. По данным НБУ, только 4 банка в Украине получили убытки в размере 99 млн грн.

Цены на золото бьют рекорды

Спотовые цены на золото выросли до нового рекордного уровня в $2110,8 за унцию в понедельник, 4 декабря. Впрочем, позже цена упала.

Международные резервы снизились до $38,8 миллиарда

По состоянию на 1 декабря 2023 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $38 785,2 млн. В ноябре они снизились на 0,5%.

Президент подписал закон о возобновлении налоговых проверок

Верховная Рада приняла закон 9 ноября. Это было одним из последних требований МВФ для выделения Украине нового транша финансовой помощи.

Инфляция в Украине снизилась до минимума за три года